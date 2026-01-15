史上首遭！國際太空站爆「神秘病情」急撤4人 NASA拒談細節

國際太空站發生史上首遭醫療撤離事件，任務被迫提前結束。圖為執行本次任務的「Crew-11」成員去年8月出發前揮手致意，左起為俄國太空人普拉托諾夫、美國太空人芬克、卡德曼及日本太空人油井龜美也；這4人因其中1人的健康因素，已於14日深夜搭乘龍飛船緊急返航。（法新社檔案照）

國際太空站（ISS）運作超過25年，首度發生因組員健康問題而執行的「醫療撤離（medical evacuation）」任務。法新社報導，搭載4名太空人的SpaceX「龍飛船（Dragon capsule）」已於週三（14日）深夜脫離太空站，預計週四濺落地球。美國航太總署（NASA）證實，這是為了讓1名出現健康問題的太空人接受治療，但罕見地拒絕透露「是誰生病」或「生了什麼病」。

拒絕透露病情 NASA：非緊急狀況

這支代號「Crew-11」團隊由美國太空人芬克（Mike Fincke）、卡德曼（Zena Cardman）、俄羅斯太空人普拉托諾夫（Oleg Platonov）與日本太空人油井龜美也組成。他們原定在太空站駐留至2月中旬，如今任務被迫縮短1個月。

請繼續往下閱讀...

NASA官員那維亞斯（Rob Navias）強調，生病的組員目前「狀態穩定」，這並非緊急狀況，但為了隱私考量，絕口不提具體病況。

地面才有設備 診斷成謎

為何不讓太空人在軌道上治療？NASA首席醫療官波克（James Polk）解釋，由於存在「揮之不去的風險（lingering risk）」以及對於「診斷結果的存疑」，地面控制中心認為必須讓組員返回地球，因為只有地面才具備完整的醫療診斷設備。這次撤離經過深思熟慮，並非倉促逃生。

負責駕駛龍飛船的美國太空人芬克，在撤離前透過社群媒體發文報平安：「首先，我們都很好。每個人都安全且受到良好照顧。」但他坦言，提早結束任務的決定雖然正確，心情卻是「苦樂參半（bittersweet）」。這4名組員在太空中度過了5個月，隨著龍飛船預於台灣時間週四下午在加州外海濺落，這場充滿謎團的太空任務也將畫下句點。

儘管地緣政治緊張，太空領域仍是美俄少數維持緊密合作的舞台。目前仍有另外3名太空人留守國際太空站，包括1名美國人與2名俄羅斯人。這座距離地球400公里的軌道實驗室預計運作至2030年，屆時將除役並墜毀於太平洋偏遠海域。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法