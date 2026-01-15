涉間諜活動？ 俄國又驅逐1名英國外交官

國聯邦安全局（FSB）指控該名外交人員為英國情報機構工作，俄方隨即撤銷其派駐許可。（路透）

俄羅斯政府於週四（15日）宣布，一名英國駐俄外交官因涉嫌從事間諜活動，遭限令於兩週內離境。俄國聯邦安全局（FSB）指控該名外交人員為英國情報機構工作，俄方隨即撤銷其派駐許可。俄羅斯外交部強硬表示，絕不容忍未經申報的情報人員在俄境內活動，並揚言將對倫敦方面的任何反制採取對等行動。英國外交部對此嚴正駁斥，指控相關罪名「毫無根據」且具惡意。

據《美聯社》報導，俄羅斯外交部於莫斯科總部召見了英國駐俄羅斯臨時代辦杜拉基亞（Danae Dholakia），正式交付驅逐通知，並取消該名涉案外交官的派駐認證。俄方在聲明中重申其立場，強調莫斯科不會對外國情報人員的「隱蔽活動」坐視不管，並要求該名人員必須在14天內離境。

儘管俄羅斯聯邦安全局指控該外交官隸屬於英國情報部門，但截至目前為止，俄方並未對外提供任何具體的犯罪證據。俄羅斯外交部更進一步警告，針對此事件後續若倫敦方面採取任何反制行動，俄方都將「以牙還牙」作出對等回應。

針對俄方的驅逐令，英國外交部發表聲明強烈反擊。英方指出，這已非俄方首次對英國外交人員提出「惡意且毫無根據」的指控。英國外交部強調，莫斯科頻繁針對外交人員的行為，反映出俄國目前的「絕望處境」，且此類舉動嚴重破壞外交代表機構運作的基本條件，正「審慎考慮」後續的回應措施。

事實上，這並非英、俄兩國近期首次發生此類衝突。據報導，莫斯科曾於2025年3月以同樣的間諜指控驅逐2名英國外交官，當時英方亦嚴辭否認。自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯與北約盟友之間已進行多輪報復性互逐外交官行動。

俄羅斯官方在本次驅逐令中特別強調，「將對倫敦就此問題採取的任何行動做出相應回報」。分析家認為，這類警告旨在威懾英方採取進一步的制裁或報復性驅逐。目前倫敦方面正密切評估局勢，外界關注英國是否會比照過往慣例，驅逐對等數量的俄籍外交官作為反擊。

