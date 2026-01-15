為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    40歲日女偽造迪士尼人氣角色「達菲」玩偶販售 侵害商標權遭逮

    2026/01/15 19:02 即時新聞／綜合報導
    迪士尼小熊達菲熊（Duffy）源自2002年美國加州冒險樂園，在2005年的東京迪士尼海洋樂園正式亮相，他的女朋友雪麗玫（ShellieMay）則在2010年登場，他們都是迪士尼人氣玩偶，日前日本山梨縣韮崎市破獲一起在網路上販售「偽造玩偶」的案件，據悉已賣出100多隻玩偶，警方正在進行詳細調查。

    YBS山梨放送》報導，從事裁縫業、40歲的望月麻繪涉嫌違反商標法，遭警方逮捕。警方指出，望月麻繪在去年6月至7月間，在布偶上縫上與美國迪士尼企業公司（Disney Enterprises, Inc.）已註冊商標相似的標籤等，並在網路購物平台上販售5個布偶，涉嫌侵害迪士尼公司的商標權。

    所仿造的布偶為高人氣的人氣迪士尼角色達菲、雪麗玫，販售給山梨縣2人、愛知縣1人，總共5隻，收益約為53000日圓（新台幣10759元）。

    警方搜查住宅時，總共查獲20個玩偶，及用來販售的電腦與智慧型手機。據調查，望月麻繪承認確實販售了迪士尼的仿冒布偶。

    警方調查發現，類似的銷售已經持續超過一年，似乎已售出超過100個玩偶，警方正在調查剩餘的犯罪案件。

