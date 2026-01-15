跨越三世紀！沙烏地「最長壽男」142歲辭世 遺下134名子孫

納賽爾。（圖取自X/AWADFRHAN）

沙烏地阿拉伯傳出該國最長壽人瑞離世消息，享嵩壽142歲。這名自稱出生於1884年的長者納賽爾（Nasser bin Radan Al Rashid Al Wadaei）於1月8日在利雅德逝世，生前見證了沙國開國至今的王朝更迭，遺下多達134名子孫。

據《都會報》報導，納賽爾出生於西元1884年，同年適逢美國自由女神像動工，且早於沙國統一建國之前。納賽爾一生經歷了從開國君主阿布杜阿齊茲（King Abdulaziz）到現任國王薩爾曼（King Salman）的多位君主統治，堪稱沙國現代史的活見證。

納賽爾生前以虔誠信仰著稱，家人透露他一生曾參加過40多次麥加朝覲（Hajj）。這名傳奇長者在110歲高齡時仍老當益壯，完成了最後一段婚姻並育有一名女兒。其喪禮於達蘭阿勒雅努布（Dhahran Al Janoub）舉行，現場湧入超過7000名民眾參與追思，隨後他被安葬於故鄉阿爾拉希德村（Al Rashid）。

針對142歲的超高齡紀錄，英國老化研究學會（BSRA）主席韋恩科夫（David Weinkove）教授指出，雖然不能完全排除可能性，但此紀錄「極度不可信」。韋恩科夫解釋，在許多發展中地區，早期的人口普查與身分登記並不完善，導致精確年齡難以考證。

韋恩科夫從生物學角度分析，人類滿100歲後，每多活一年的機率僅約50%，「就像擲硬幣一樣，要活到142歲，難度等同於連續投擲40次硬幣且每次都出現人頭，雖然理論上可行，但現實中幾乎不可能發生。」

沙烏地阿拉伯長者納賽爾，也不在金氏世界紀錄的最長壽人瑞名單中。

