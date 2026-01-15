為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    跨越三世紀！沙烏地「最長壽男」142歲辭世 遺下134名子孫

    2026/01/15 19:22 即時新聞／綜合報導
    納賽爾。（圖取自X/AWADFRHAN）

    納賽爾。（圖取自X/AWADFRHAN）

    沙烏地阿拉伯傳出該國最長壽人瑞離世消息，享嵩壽142歲。這名自稱出生於1884年的長者納賽爾（Nasser bin Radan Al Rashid Al Wadaei）於1月8日在利雅德逝世，生前見證了沙國開國至今的王朝更迭，遺下多達134名子孫。

    《都會報》報導，納賽爾出生於西元1884年，同年適逢美國自由女神像動工，且早於沙國統一建國之前。納賽爾一生經歷了從開國君主阿布杜阿齊茲（King Abdulaziz）到現任國王薩爾曼（King Salman）的多位君主統治，堪稱沙國現代史的活見證。

    納賽爾生前以虔誠信仰著稱，家人透露他一生曾參加過40多次麥加朝覲（Hajj）。這名傳奇長者在110歲高齡時仍老當益壯，完成了最後一段婚姻並育有一名女兒。其喪禮於達蘭阿勒雅努布（Dhahran Al Janoub）舉行，現場湧入超過7000名民眾參與追思，隨後他被安葬於故鄉阿爾拉希德村（Al Rashid）。

    針對142歲的超高齡紀錄，英國老化研究學會（BSRA）主席韋恩科夫（David Weinkove）教授指出，雖然不能完全排除可能性，但此紀錄「極度不可信」。韋恩科夫解釋，在許多發展中地區，早期的人口普查與身分登記並不完善，導致精確年齡難以考證。

    韋恩科夫從生物學角度分析，人類滿100歲後，每多活一年的機率僅約50%，「就像擲硬幣一樣，要活到142歲，難度等同於連續投擲40次硬幣且每次都出現人頭，雖然理論上可行，但現實中幾乎不可能發生。」

    沙烏地阿拉伯長者納賽爾，也不在金氏世界紀錄的最長壽人瑞名單中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播