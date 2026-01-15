為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    斥資6700億！多倫多舊機場華麗轉身 跑道變身行人公園

    2026/01/15 18:26 即時新聞／綜合報導
    2024年結束營運的「唐斯維機場」（Downsview Airport），將打造為全新的現代化生活圈。（圖截自Northcrest Developments）

    擁有近百年歷史的多倫多「唐斯維機場」（Downsview Airport）於2024年結束營運，這座曾作為加拿大皇家空軍基地的軍事要塞即將迎來華麗變身。開發商曝光轉型計畫，預計投入超過160億英鎊（約新台幣6700億元），將這塊佔地約370英畝的土地打造為全新的現代化生活圈。

    太陽報》報導，這項以機場代號命名的「YZD」開發計畫，目標是在舊有機場遺址上，打造一個可供8.3萬人居住、並創造4.1萬個工作機會的住商混合區。多倫多市議會已於2024年通過開發案，預計今年正式動工。開發商Northcrest執行長高林（Derek Goring）說，該計畫不僅能緩解多倫多的居住壓力，更致力在繁華城市中打造具備向心力的社區。

    儘管整座機場將進行大規模重建，但寶貴的航空歷史遺產不會消失。根據開發規劃，現存的11座停機棚將全數保留，未來可能轉型成商業或文創展示空間。而最受矚目的規劃亮點，是將長達數公里的飛機跑道，改造成貫穿全城的「行人景觀公園」，透過綠色長廊串聯起區內鄰里。

    高林強調，保留「歷史連結」是整項計畫的核心精神。他希望透過保留跑道、機棚等舊有建物，讓未來居民即使居住在現代大樓中，依然能感受這座自1929年創立、營運近百年的機場底蘊，讓歷史在都市發展中得以延續。

