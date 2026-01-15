絕命終結站！泰國連2天吊車倒塌34死 「一帶一路」承包商出包

泰國曼谷近郊素有「死亡公路」惡名的拉瑪二路（Rama II），15日驚傳重大工安意外。圖為高速公路工地起重機與水泥樑柱轟然塌陷現場，當場砸毀車輛造成2人慘死；這已是該國兩天內第二起涉及同一家營造巨頭的致命崩塌事故。（歐新社）

泰國基礎建設工程驚傳連續2天發生致命崩塌，「絕命終結站」般的恐怖巧合震驚全國。《法新社》報導，曼谷近郊1處高速公路工地，週四（15日）發生巨型起重機倒塌意外，造成2人死亡；泰國交通部長隨後證實，這起事故的承包商，竟與前一天（14日）發生在中泰高鐵工地、導致32人慘死的吊車倒塌案，是同一家公司─泰國營造巨頭「義泰開發（Italian-Thai Development）」。

營造巨頭承包工程成地獄 聯手中企蓋高鐵釀32死

這波連環噩夢始於週三。在呵叻府（Nakhon Ratchasima）一處由中國支持、被視為泛亞鐵路指標項目的高速鐵路工地上，一具巨型起重機突然倒塌，直接砸中下方行駛過的客運列車，導致列車出軌並嚴重損毀。該起事故造成車上近200名乘客中，有高達32人不幸罹難。

值得注意的是，該路段是由「義泰開發」與中國國企「中鐵十局（CREC）」組成的聯營團隊共同承攬，這起慘劇也讓外界對中國「一帶一路」輸出工程的安全性與管理模式，再度打上大問號。

慘劇發生不到24小時，同樣由義泰開發承建、位於曼谷通往南部的主要幹道「拉瑪二路（Rama II Expressway）」擴建工地，週四上午又發生起重機倒塌。這條路因頻繁發生致命意外，素有「死亡公路（Death Road）」惡名。

《法新社》核實的行車紀錄器拍下驚悚瞬間：巨大的金屬結構轟然砸落，揚起漫天塵土，造成2人當場死亡。一名目擊的摩托計程車司機說：「我全身起雞皮疙瘩，昨天的事故還沒平復，今天又來一次。」

部長坦言「搞不懂」 建商工安紀錄惡名昭彰

面對2天內同一家建商造成34人死亡，泰國交通部長披帕（Phiphat Ratchakitprakarn）面對媒體追問時坦承：「是的，又是義泰開發。我還是搞不懂（do not understand）發生了什麼事。」他承諾將徹查是意外還是其他原因。

報導指出，義泰開發雖是泰國最大的建築公司之一，但近年來工安紀錄惡名昭彰，如今又捲入中泰高鐵的重大傷亡事故，引發泰國輿論強烈抨擊。

