新加坡「反對黨領袖」頭銜遭撤！畢丹星偽證罪成立 喪失國會職務權利

工人黨秘書長畢丹星。（法新社）

新加坡國會在執政黨（人民行動黨）主導下，表決通過動議，撤銷反對黨（工人黨）秘書長畢丹星（Pritam Singh）的「反對黨領袖」頭銜。此舉源於畢丹星在國會委員會作證時作偽證被定罪，總理黃循財表示，在定罪與國會表決結果下，畢丹星已不適合續任該職。

據《BBC》報導，相關表決於週三在國會進行。新加坡國會共108席，人民行動黨長期佔壓倒性多數，工人黨僅有12席。經約3小時辯論後，國會通過動議，認定畢丹星不應繼續擔任反對黨領袖，現場出席的11名工人黨議員全數投下反對票，但未能阻止決議通過。

請繼續往下閱讀...

新加坡總理黃循財週四表示，鑑於畢丹星的刑事定罪與國會表決結果，繼續保留其反對黨領袖身分「已不再可行」。雖然畢丹星仍保有國會議員身分，並續任工人黨秘書長，但將喪失多項職務相關權利，包括額外津貼及在國會辯論中享有的優先發言權。

畢丹星是新加坡首位正式獲授「反對黨領袖」頭銜的人，其案件也被視為極少數在任反對黨國會議員，遭刑事定罪的案例之一。過去曾有批評者指控新加坡政府藉司法體系打擊政治對手，但官方一再否認相關說法。

在國會辯論中，國會領袖英蘭妮（Indranee Rajah）指出，畢丹星在宣誓作證時說謊，已動搖國會制度所仰賴的公信力，並指其未能為行為承擔責任。畢丹星則在發言中為自己辯護，強調「問心無愧」，並不同意外界將其行為定性為不光彩，或不適任國會議員。

事件源頭可追溯至2021年，工人黨前議員辣玉莎（Raeesah Khan）在國會聲稱，曾目睹警方不當對待性侵受害者，事後承認內容不實，並指控包括畢丹星在內的黨內高層曾要求她延續說法。辣玉莎其後辭去議員職務並遭罰款，而畢丹星則因在相關國會委員會聽證中作偽證，被法院判處罰金，去年12月上訴失敗。

工人黨在新加坡108席國會中占有12席，是目前最重要的反對力量。在畢丹星頭銜被撤後，工人黨表示正針對畢丹星是否違反黨內規則進行內部審查。此外，國會亦同意將於日後研議此案，對另外兩名工人黨議員的後續影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法