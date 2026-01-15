為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    倫敦地鐵「無褲日」回歸 批評者憂性騷問題恐升溫

    2026/01/15 17:09 即時新聞／綜合報導
    倫敦一年一度地鐵「無褲日」活動。（美聯社）

    倫敦一年一度地鐵「無褲日」活動。（美聯社）

    英國倫敦一年一度的「無褲日」（No Trousers Tube Ride）活動於本月再度登場，數百名參與者僅穿內褲搭乘倫敦地鐵，讓原本平凡的通勤站成為趣味舞台笑聲不斷，這項活動雖為遊客與乘客帶來驚喜和歡樂，但也在社會上引發兩極評論。

    根據《每日郵報》 報導，活動當天下午，參與者先在當地唐人街集合，一群人步行至地鐵站，脫下下半身外褲，只留內褲搭乘列車。

    這項活動的起源可追溯至2002年在美國紐約舉辦的「No Pants Subway Ride」，2009年引入倫敦後逐漸成為冬季傳統，參與者強調該活動純屬娛樂性質，無任何政治或慈善目的，旨在為通勤族帶來笑聲和新鮮感。

    不過，該項活動也面臨批評，曾經遭遇性騷擾者表示這樣的脫褲行為讓她感到不適，甚至與部分人呼籲提升公共交通安全和尊重他人空間的訴求有所抵觸，在倫敦地鐵去年公佈的統計中，也顯示性犯罪案件有上升趨勢，讓部分輿論質疑此類公開活動是否合時宜。

    隨著活動結束後的笑聲與爭議持續發酵，倫敦社會對這一傳統是否仍具娛樂價值或安全隱憂，顯然存在不同看法。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

