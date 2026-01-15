為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    沙坑奪命！兩名14歲少年挖1.5公尺沙坑 下秒崩塌慘遭活埋

    2026/01/15 16:55 即時新聞／綜合報導
    美國佛州的公園近日發生一起憾事，兩位少年挖1.5公尺的深坑後，下秒崩塌慘遭活埋致死；示意圖。（資料照）

    近日，美國佛羅里達州發生一起公園沙坑坍塌事故，兩名年僅14歲的少年在公園內挖沙洞時遭到活埋，被救出時皆已失去意識，送醫搶救後仍宣告身亡。該起事件震驚當地社區及校園，而公共設施的安全性問題，也再次引發關注。

    綜合外媒報導，美國佛羅里達州的運動員公園（Sportsman Park）上週日發生意外，兩名14歲的少年喬治（George Watts）和德瑞克（Derrick Hubbard）在沙地挖掘了約1.5公尺深的沙洞，但沙坑突然崩塌，兩人當場受困於沙中。

    警方指出，當日家長發現午餐時間2人尚未回家，擔心遭遇不測便順著定位趕往公園。但現場只剩下自行車與鞋子，家長驚覺異狀並立即報警，同時自行挖掘試圖救人。隨後消防單位與醫療人員趕抵現場後展開救援，但救出時兩人皆失去意識。德瑞克於當天被宣告死亡，喬治則在送醫後於週二下午不治身亡。兩人被沙土掩埋的確切時間，至今仍無法確認。

    對此，喬治的母親沉痛發聲，形容兩名少年是形影不離的摯友，原本只是孩童的探險遊戲，卻在瞬間改變了整個家庭的人生。而兩名少年就讀的學校目前也立即設置學生與教職員相關心理諮商服務，協助校園社群面對這起創傷事件。

    當地警方則呼籲，這起事故與過往多起沙坑坍塌致命案例相似，呼籲家長與孩童提高警覺，避免挖掘深沙洞等高風險行為。

