川普關稅大棒逼反盟友？加拿大總理睽違10年訪北京 喊「去美國化」

圖為加拿大總理卡尼（前）15日現身北京飯店大廳，他是自2017年以來首位訪中的加國總理。（路透）

面對美國總統川普祭出的關稅大棒與「併吞」羞辱，美國最親密的鄰居兼盟友加拿大，正將目光轉向北京。美聯社報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）於週三（14日）晚間抵達北京，展開為期4天的「破冰之旅」。這是近10年來首位訪問中國的加拿大總理，旨在修補雙邊關係，並尋求減少對美國經濟的依賴

川普嗆「變第51州」 逼加拿大轉向

這場歷史性訪問的背景，是美加關係的急遽惡化。川普不僅對加拿大出口產品加徵關稅，更曾語出驚人地表示，這個資源豐富的北方鄰國可能會成為「美國的第51州」。

請繼續往下閱讀...

這種被視為侵犯主權的言論，加上軍事與經濟上的強勢施壓，迫使加拿大不得不尋找新的出路。隨行的加拿大外交部長阿南德（Anita Anand）在北京直言：「我們意識到全球經濟環境已發生根本性變化，加拿大必須分散貿易夥伴。」

為了擺脫川普政府的勒索，加拿大提出了具體的「脫美」目標。阿南德宣示：「我們將在未來10年內，將非美國的貿易額翻倍。」

卡尼此行預計將會見中國國務院總理李強與國家主席習近平，重點在於重新校準加中關係。中方媒體則趁機呼籲加拿大應建立獨立於美國之外的「戰略自主」，試圖趁虛而入，鬆動美加長期的鐵桿盟友關係。

孟晚舟事件後最大破冰 雙方各取所需

加中關係自2018年華為財務長孟晚舟事件後降至冰點，前總理杜魯道（Justin Trudeau）政府更在2024年跟隨美國，對中國電動車加徵100%關稅，引發中方報復。

然而，隨著川普重返白宮並對盟友開刀，北京看到了裂解美國聯盟體系的機會。儘管雙方在關稅與人權議題上仍有分歧，但面對「川普衝擊」，這兩個原本漸行漸遠的國家，此刻似乎找到了共同的戰略利益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法