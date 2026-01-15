為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    大罵川普被總統親比中指！福特汽車員工下場慘了

    2026/01/15 15:07 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普視察福特工廠時，遭民眾嗆聲是「戀童癖保護者」，他氣得當場比中指回擊。白宮事後竟發聲明力挺，稱總統對付「瘋子」的反應「非常恰當」。（圖取自CBS News轉攝TMZ）

    美國總統川普（Donald Trump）於週二（14日）前往密西根州視察福特汽車組裝廠，原意在於展示其對美國製造業的支持，不料現場一名員工在川普經過時大罵其為「戀童癖保護者」，川普隨即指著對方並當眾舉中指回擊，相關影片在社群媒體瘋傳，引發全美熱議。目前該名員工已經遭福特停職，但他所屬的工會出面力挺，網路上也為他發起的募款已經突破60萬美元（約新台幣1900萬元）。

    綜合外媒報導，根據現場流出的影片，當川普走在高架走道視察生產線時，40歲的生產線工人薩布拉（T.J. Sabula）突然對著川普大喊「戀童癖保護者（pedophile protector）」。川普聽聞後立刻轉向該名工人，疑似口出「F開頭」詞彙，並在離去前轉身對著薩布拉高舉中指。

    針對這起失控場面，白宮表示，當時是一名「瘋子」在完全失控的憤怒下瘋狂尖叫謾罵，總統的回應是「恰當且明確的」。福特執行董事長福特（Bill Ford）則在事後坦言對此感到尷尬與遺憾，但他強調：「在一小時的行程中，那衝突僅佔了6秒鐘，其餘時間總統與員工互動非常愉快。」

    外媒報導指出，薩布拉在事發後已遭福特公司停職處理。薩布拉所屬的全美汽車工人聯合會（UAW）對此發表強力聲明，強調工會將全力捍衛成員的言論自由，並確保薩布拉能獲得合約中所有職位保障條款的保護。工會痛批：「工人在任何情況下都不應受到粗俗語言或行為的對待，即使對方是美國總統。」

    儘管薩布拉因行為不當面臨懲處，但在網路世界卻獲得大批反川普人士支持。在群眾募資平台GoFundMe上為薩布拉發起的兩項捐款活動反應熱烈，截至週三下午，捐款金額已迅速突破60萬美元（約新台幣1900萬元）。

    薩布拉事後接受《華盛頓郵報》採訪時也強硬表示，自己對此「絕對一點也不後悔」。目前薩布拉個人FB目前已把大頭貼改成川普對他比中指的照片。

