    利比亞商人訂貨16年 終於收到Nokia摺疊手機

    2026/01/15 15:03 即時新聞／綜合報導
    利比亞商人下單翻蓋式手機，16年後終於到貨。（圖片擷取自X/@fattylincorn_01）

    一名利比亞商人日前迎來令人哭笑不得的一刻，他在16年前訂購的一批Nokia摺疊手機，竟在多年後終於「到貨」，這個出貨延誤的背後故事令人唏噓，也在社群上引起大量討論。

    根據《Oddity Central》 報導，一名利比亞商人在2010年訂購一批時下流行的翻蓋式手機，沒想到，在那之後利比亞飽受內戰蹂躪超過15年，基本的公共服務都癱瘓到幾乎無法使用，因此這筆訂單似乎從此消失在物流與戰亂之中。

    諷刺的是，手機的賣家和收貨人相距僅幾公里，但訂單卻耗時16年才完成。最終，這些手機在某個倉庫裡積滿了灰塵，直到最近才被發現，並寄回給該名商人。

    摺疊手機曾風靡一時，但隨著智慧型手機崛起，這類翻蓋款式早已退出主流市場，如今這批歷史悠久的手機重新到貨，讓「長達16年等待」的故事，成為網上熱議的趣味話題。

