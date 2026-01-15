為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日連鎖超市泰國展店遭投訴「台灣沒有標中國」 台灣區總經理：無法理解

    2026/01/15 14:47 即時新聞／綜合報導
    日本連鎖超市「LOPIA」在泰國的看板日前遭投訴沒把台灣標示中國，台灣總經理水元仁志表示不理解。（圖擷取自@hitorin_dendoushi社群平台「Threads」）

    日本連鎖超市「LOPIA」在泰國的看板日前遭投訴沒把台灣標示中國，台灣總經理水元仁志表示不理解。（圖擷取自@hitorin_dendoushi社群平台「Threads」）

    日本連鎖超市「LOPIA」將在今年2月於泰國曼谷郊外展店，在施工期間的圍牆看板上，標示了目前展店的日本和台灣，LOPIA台灣總經理水元仁志昨（14日）在社群平台Threads發文，這則看版日前收到投訴「怎麼沒有標中國？台灣不是○○的一部分嗎？」，他表示只是如實呈現已經展店的事實，無法理解投訴內容。

    水元仁志指出，明明只是在圍牆看板表示展店事實，怎麼會有人投訴？但也因為這則投訴，他在心裡更加堅定地下定決心，一定要讓這家店成功，因為心願一直是「台日友好」，也誠摯希望住在泰國的台灣朋友們，能給他們一點支持與鼓勵。

    留言區網友支持力挺，「總經理不標示成中國台灣是對的，這樣中國人會抵制LOPIA不去消費，還給大家乾淨舒適且友善的消費空間」、「請不要理會猴子的投訴，那真的討人厭」、「對，台灣不是中國的一部分」、「說這種話的是網路斷軌還是活在石器時代啊」、「原來泰國也有小粉紅」、「投訴的用膝蓋想也知道是住在泰國的中國人」、「中國人真的無言，整天逼別人當中國人」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播