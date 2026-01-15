日連鎖超市泰國展店遭投訴「台灣沒有標中國」 台灣區總經理：無法理解

日本連鎖超市「LOPIA」在泰國的看板日前遭投訴沒把台灣標示中國，台灣總經理水元仁志表示不理解。（圖擷取自@hitorin_dendoushi社群平台「Threads」）

日本連鎖超市「LOPIA」將在今年2月於泰國曼谷郊外展店，在施工期間的圍牆看板上，標示了目前展店的日本和台灣，LOPIA台灣總經理水元仁志昨（14日）在社群平台Threads發文，這則看版日前收到投訴「怎麼沒有標中國？台灣不是○○的一部分嗎？」，他表示只是如實呈現已經展店的事實，無法理解投訴內容。

水元仁志指出，明明只是在圍牆看板表示展店事實，怎麼會有人投訴？但也因為這則投訴，他在心裡更加堅定地下定決心，一定要讓這家店成功，因為心願一直是「台日友好」，也誠摯希望住在泰國的台灣朋友們，能給他們一點支持與鼓勵。

留言區網友支持力挺，「總經理不標示成中國台灣是對的，這樣中國人會抵制LOPIA不去消費，還給大家乾淨舒適且友善的消費空間」、「請不要理會猴子的投訴，那真的討人厭」、「對，台灣不是中國的一部分」、「說這種話的是網路斷軌還是活在石器時代啊」、「原來泰國也有小粉紅」、「投訴的用膝蓋想也知道是住在泰國的中國人」、「中國人真的無言，整天逼別人當中國人」。

