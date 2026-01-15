獨裁者封網沒用了！推特創辦人推「斷網神器」 伊朗民眾瘋狂下載

德黑蘭民眾9日深夜在街頭燃燒雜物抗議；面對政府的數位封鎖，像 Bitchat 這類不需網路也能傳訊的工具，已成為示威者在混亂中保持聯繫、組織行動的關鍵救命索。（法新社）

面對獨裁政權習慣以「切斷網路」作為鎮壓手段，全球反抗者找到了新的數位生路。由推特（現為X）共同創辦人杜錫（Jack Dorsey）開發的離線通訊軟體「Bitchat」，近期成為反抗軍的新寵。除了正面臨大選斷網的烏干達外，正處於動盪中的伊朗民眾也瘋狂下載，將這款主打「無網也能通」的應用程式，視為突破政府數位封鎖的救命索。

伊朗抗爭者搶用 使用量激增3倍

《路透》報導，雖然這款APP最初是因為烏干達1月14日的大選斷網而爆紅，但數據顯示，深受網路審查之苦的伊朗，其使用量近期也激增了3倍。伊朗當局為了平息國內反政府示威，頻繁切斷網路，迫使民眾尋找替代方案。Bitchat利用「藍牙網狀網絡（Bluetooth mesh）」技術，讓手機變成訊號中繼站，像「跳棋」一樣接力傳訊，讓抗爭者能在沒有網路塔台的情況下依然保持聯繫。

在非洲的烏干達，執政長達40年的總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）為確保連任，政府於14日以「遏止假訊息」為由，切斷了全國網路與行動服務。反對派領袖、流行巨星瓦伊（Bobi Wine）在斷網前夕疾呼：「下載Bitchat了沒？」呼籲民眾利用這款工具組織監票。數據顯示，Bitchat今年在烏干達的下載量已突破2.8萬次。

這種去中心化的通訊模式，類似2019年香港反送中抗爭期間爆紅的「Bridgefy」。開發者杜錫曾坦言，他對於過去參與建立「網路中心化」的過程感到後悔，並於去年僅花1週時間寫出Bitchat的程式碼。

該軟體介面極簡、無需註冊登入，隨著全球獨裁政權（如2024年就有54國發動近300次斷網）日益頻繁地使用「數位黑暗戰術」，這類離線工具已成為維護基本人權的最後防線。

推特（現為X）共同創辦人多錫（右）推出的離線通訊軟體「Bitchat」（左），主打利用「藍牙網狀網絡」技術，在無網路環境下也能加密傳訊。（合成圖片，法新社／取自軟體官網）

