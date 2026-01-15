加強與歐盟關係 倫敦金融城政府稱可在歐洲防務融資中發揮更大作用

倫敦金融城政府政策主席海沃德表示，倫敦可以在歐洲重整軍備計畫的融資中發揮更大作用。（擷自X@citypolicychair）

倫敦金融城政府（City of London Corporation）政策主席海沃德（Chris Hayward）14日表示，倫敦可以在歐洲重整軍備計畫的融資中發揮更大作用，並對英國加強與歐盟關係的努力表示歡迎。

根據《法新社》報導，面對咄咄逼人的俄羅斯，歐盟為減少對美國的依賴，推出了一系列旨在籌集高達8000億歐元（約台幣29.4兆元）資金的計畫，以幫助成員國加強軍事力量。

請繼續往下閱讀...

海沃德14日指出，英國脫歐6年之後和歐盟面臨著「相同挑戰」，而在共同利益領域加強合作將使雙方受益。他稱「歐洲和英國面臨同樣的挑戰。我們的經濟成長都很低，非常低。這個問題亟待解決。」

海沃德強調，其中1個可合作領域是國防，英國需要在其「歐洲盟友」上進行更多投資。他說「既然我們不能再像以前那樣依賴美國為北約提供資金，我們就需要在歐洲範圍內加強合作，共同為我們的國防計畫籌集資金。」

綠色金融和初創企業發展是倫敦能夠與歐盟合作的其他領域，倫敦擁有龐大的資本市場和全球金融中心的地位。海沃德在此背景下歡迎英國首相施凱爾提出的重塑與歐盟27個成員國關係的提議。

海沃德稱「我們並非暗示要以某種方式繞過歐盟，絕對不是。我們只是想在我們已經達成共識的領域，加強這種關係。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法