為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    加強與歐盟關係 倫敦金融城政府稱可在歐洲防務融資中發揮更大作用

    2026/01/15 12:56 編譯謝宜哲／綜合報導
    倫敦金融城政府政策主席海沃德表示，倫敦可以在歐洲重整軍備計畫的融資中發揮更大作用。（擷自X@citypolicychair）

    倫敦金融城政府政策主席海沃德表示，倫敦可以在歐洲重整軍備計畫的融資中發揮更大作用。（擷自X@citypolicychair）

    倫敦金融城政府（City of London Corporation）政策主席海沃德（Chris Hayward）14日表示，倫敦可以在歐洲重整軍備計畫的融資中發揮更大作用，並對英國加強與歐盟關係的努力表示歡迎。

    根據《法新社》報導，面對咄咄逼人的俄羅斯，歐盟為減少對美國的依賴，推出了一系列旨在籌集高達8000億歐元（約台幣29.4兆元）資金的計畫，以幫助成員國加強軍事力量。

    海沃德14日指出，英國脫歐6年之後和歐盟面臨著「相同挑戰」，而在共同利益領域加強合作將使雙方受益。他稱「歐洲和英國面臨同樣的挑戰。我們的經濟成長都很低，非常低。這個問題亟待解決。」

    海沃德強調，其中1個可合作領域是國防，英國需要在其「歐洲盟友」上進行更多投資。他說「既然我們不能再像以前那樣依賴美國為北約提供資金，我們就需要在歐洲範圍內加強合作，共同為我們的國防計畫籌集資金。」

    綠色金融和初創企業發展是倫敦能夠與歐盟合作的其他領域，倫敦擁有龐大的資本市場和全球金融中心的地位。海沃德在此背景下歡迎英國首相施凱爾提出的重塑與歐盟27個成員國關係的提議。

    海沃德稱「我們並非暗示要以某種方式繞過歐盟，絕對不是。我們只是想在我們已經達成共識的領域，加強這種關係。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播