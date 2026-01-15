為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    伊朗核設施全毀！華郵投書轟范斯求和 籲川普「直接滅政權」

    2026/01/15 10:54 編譯陳成良／綜合報導
    伊朗反政府示威遭當局血腥鎮壓，引發全球聲援浪潮。圖為西班牙巴塞隆納民眾週二走上街頭。（路透）

    伊朗反政府示威遭當局血腥鎮壓，引發全球聲援浪潮。圖為西班牙巴塞隆納民眾週二走上街頭。（路透）

    面對伊朗反政府示威局勢，美國鷹派名嘴、前布希總統首席撰稿人狄森（Marc A. Thiessen）在《華盛頓郵報》發表投書，疾呼美國應把握良機「滅掉伊朗政權」。狄森在文中主張，經歷美軍「午夜之錘行動（Operation Midnight Hammer）」摧毀核設施後，德黑蘭當局已搖搖欲墜，川普不應尋求談判，而應直接尋求「政權更替」。

    狄森在文章中特別引用了川普近期對伊朗發出的嚴厲警告。他寫道，川普已劃下紅線，揚言若伊朗射殺和平抗議者，美軍將「子彈上膛（Locked and loaded）」隨時介入。該投書更凸顯川普改編競選口號而成的「MIGA（Make Iran Great Again，讓伊朗再次偉大）」，並描述川普如何向伊朗示威者喊話：「繼續抗議！奪回你們的機構！援軍已經在路上了！」

    狄森在文中引述《CBS》消息指出，伊朗這波鎮壓恐已造成1.2萬至2萬人死亡。他分析認為，現在是伊朗政權自1979年以來最虛弱的時刻：不僅代理人哈瑪斯與真主黨遭重創，且在「午夜之錘行動」後，其核設施已遭美軍摧毀。狄森形容，伊朗在戰略上已處於「一絲不掛（Strategically naked）」的狀態，無法防禦美軍攻擊，他據此呼籲川普應對伊朗領導層進行斬首打擊。

    華爾街日報曝范斯求和 作者痛批

    針對《華爾街日報》披露副總統范斯（JD Vance）正推動與伊朗進行核談判一事，狄森在專欄中表達強烈反對。他批評，這將重演前總統歐巴馬的災難性決策，即為了談判而犧牲支持伊朗人民起義的機會。狄森呼籲川普不應咬下「范斯派」提供的談判誘餌，而應利用絕對優勢，直接摧毀伊朗的壓迫機器。

    預言結局：川普將在德黑蘭受英雄歡呼

    文章最後，狄森回顧了川普第二任期對伊朗的強硬手段，認為美軍已證明具備絕對優勢。他以個人觀點大膽預言，若川普現在採取果斷行動滅掉政權，今年底前將能造訪自由的德黑蘭，並受到伊朗人民英雄式的歡迎。

