中泰高鐵吊車砸列車死傷慘！中資企業前科累累 3意外已釀120死

ITD-CREC承包的中泰高速鐵路發生重大工安意外，造成至少32死（左），其承建的曼谷審計署大樓在去年地震倒塌釀95死（右）。（合成圖）

被視為「一帶一路」旗艦項目的中泰高速鐵路發生重大工安意外，施工途中起重機掉落，砸中一列從曼谷開往烏汶府的客運列車，列車翻覆出軌起火，造成至少32死64傷3失蹤。釀禍的承包商又是ITD-CREC，去年緬甸7.7強震，泰國唯一倒塌造成95死的審計署大樓也是其公司所承建，2024年也發生高鐵施工隧道坍塌意外，釀3死，這三起事故已經造成至少120條人命。

綜合媒體報導，「一帶一路」中泰高速鐵路發生重大工安意外，起重機掉落砸中列車，造成至少32死；釀禍的承包商為「義泰發展公共公司」（ITD）與中鐵十局泰國分公司（CREC）組成的聯營企業ITD-CREC，該合作公司也是去年3月緬甸強震時，在距離震央1000多公里的曼谷市內倒塌的30層審計署大樓的建築施工公司，該起事故造成95人死亡。

泰國當局認為設計、施工有缺陷，起訴了ITD代表和技術人員等10多人，同時懷疑使用了中企生產的不良材料，ITD-CREC所屬的中國高級主管也被逮捕。

這也不是中泰高速鐵路首次工安意外，2024年8月同樣在呵叻府的的中泰高鐵施工現場，發生隧道坍塌事故，導致3名工人死亡。

泰國總理阿努廷表示將徹查事故原因並究責，並考慮修法將屢出事故的建築公司列入黑名單。

