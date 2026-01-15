伊朗示威升溫威脅政權 川普對流亡王儲能否掌權持保留態度

美國總統川普表示，不確定伊朗流亡王儲芮沙．巴勒維能否在伊朗獲得支持並最終掌權。圖為芮沙．巴勒維。（法新社）

伊朗示威越演越烈，威脅到其政權存續。美國總統川普14日表示，伊朗流亡王儲、前伊朗國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）「看起來很不錯」，但他仍不確定對方能否在伊朗獲得支持並最終掌權。

根據《路透社》報導，川普14日在白宮橢圓形辦公室稱，伊朗神權政府有可能垮台，但無法確認芮沙．巴勒維最終能否在伊朗掌權。

川普說「他（芮沙．巴勒維）看起來很不錯，但我不知道他在自己的國家會表現如何，且我們還沒走到這步。」

川普還稱「我不知道他的國家是否會接受他的領導，但如果他們接受，我當然樂見其成。」

川普強調，伊朗政府有可能因抗議活動而垮台，但事實上「任何政權都可能失敗」。川普說「無論它是否墜落，這都將是1段有趣時期（interesting period）。」

伊朗1979年發生伊斯蘭革命，迫使美國支持的巴勒維國王（Mohammad Reza Shah Pahlavi）出走，流亡海外的穆斯林領袖哈米尼則回國掌權，成為伊朗最高宗教領袖，政權延續至今。

