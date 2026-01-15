為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗示威升溫威脅政權 川普對流亡王儲能否掌權持保留態度

    2026/01/15 11:04 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普表示，不確定伊朗流亡王儲芮沙．巴勒維能否在伊朗獲得支持並最終掌權。圖為芮沙．巴勒維。（法新社）

    美國總統川普表示，不確定伊朗流亡王儲芮沙．巴勒維能否在伊朗獲得支持並最終掌權。圖為芮沙．巴勒維。（法新社）

    伊朗示威越演越烈，威脅到其政權存續。美國總統川普14日表示，伊朗流亡王儲、前伊朗國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）「看起來很不錯」，但他仍不確定對方能否在伊朗獲得支持並最終掌權。

    根據《路透社》報導，川普14日在白宮橢圓形辦公室稱，伊朗神權政府有可能垮台，但無法確認芮沙．巴勒維最終能否在伊朗掌權。

    川普說「他（芮沙．巴勒維）看起來很不錯，但我不知道他在自己的國家會表現如何，且我們還沒走到這步。」

    川普還稱「我不知道他的國家是否會接受他的領導，但如果他們接受，我當然樂見其成。」

    川普強調，伊朗政府有可能因抗議活動而垮台，但事實上「任何政權都可能失敗」。川普說「無論它是否墜落，這都將是1段有趣時期（interesting period）。」

    伊朗1979年發生伊斯蘭革命，迫使美國支持的巴勒維國王（Mohammad Reza Shah Pahlavi）出走，流亡海外的穆斯林領袖哈米尼則回國掌權，成為伊朗最高宗教領袖，政權延續至今。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播