史上最完整！200萬年前「能人」骨骸出土 手臂竟像「露西」

圖為最新發表的「能人」化石標本KNM-ER 64061，距今超過200萬年。這組包含牙齒（左中白框內）與上肢骨骼的遺骸，是目前全球已知最完整的能人骨架。其中異常粗壯且修長的手臂骨骼（圖上下方長骨），證實了人類祖先在演化初期，仍保留類似猿猴的攀爬特徵。（圖擷取自Grine, F. E. et al.,2026）

人類演化史上的關鍵拼圖，終於補上最重要的一塊。權威科學媒體《Live Science》報導，古人類學家13日正式發表了1具距今超過200萬年的「能人（Homo habilis）」骨骸分析報告。這具編號「KNM-ER 64061」的化石，是該物種迄今出土「史上最完整」的骨架，其獨特的身體構造揭示了人類祖先在演化暴衝期，仍保留了類似「南方古猿露西（Lucy）」的原始特徵。

演化過渡期 擁有人類雙腳與猿猴長臂

這項刊登於《解剖學紀錄》（The Anatomical Record）期刊的最新研究指出，這具化石最早於2012年在肯亞北部的圖爾卡納盆地（Turkana Basin）被發現，歷經十多年精密修復與分析才公諸於世。

研究團隊領導人、紐約石溪大學古人類學家葛萊恩（Fred Grine）表示，過去對於「能人」的了解僅止於破碎的片段，這具骨骸的完整度堪稱前所未見。分析顯示，能人雖然是開啟「人屬（Homo）」演化的始祖之一，但其雙臂異常強壯且前臂偏長，構造更接近較原始的南方古猿，而非後來遍布全球的直立人（Homo erectus）。

透過測量肱骨長度，科學家重建了這名遠古祖先的生前樣貌：它是1名年輕成年個體，身高約160公分，但體重相當輕盈，僅約30.7公斤。這種「手長腳短」的解剖特徵暗示，能人雖然已經具備雙足行走能力，但可能仍保留了部分樹棲或攀爬的運動習性，處於從猿猴過渡到人類的演化中間點。

與直立人共存50萬年 身世之謎待解

這項發現也為東非人類演化史投下震撼彈。化石證據顯示，在距今220萬至180萬年前，東非大地上同時生活著至少4種古人類，包括能人、直立人、魯道夫人（Homo rudolfensis）與鮑氏傍人（Paranthropus boisei）。由於直立人出現的時間點，竟比能人滅絕的時間還早了近50萬年，這意味著兩者可能並非單純的「祖宗與後代」線性關係，而是在同一時空下競爭或共存的旁系親屬。

圖中紅色區塊即為本次發表的「能人」化石實際出土部位。透過套疊在現代人類骨骼（白色輪廓）上，可清晰看見這具化石保留了極為完整的上肢與鎖骨結構；這些骨骼證據成為科學家判斷人類祖先仍保有「樹棲攀爬能力」的關鍵鐵證。（圖擷取自Grine, F. E. et al.,2026）

