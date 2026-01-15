為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    瞎扯「殺戮事件是以色列陰謀」 伊朗外長：有人想把美國拖入衝突

    2026/01/15 09:42 即時新聞／綜合報導
    伊朗外交部長阿拉格奇接受美國《福斯新聞》採訪，他駁斥有關近期伊朗國內抗議活動造成大規模傷亡的說法，並將殺戮事件都歸咎於「以色列的陰謀」。（法新社）

    伊朗政府持續針對國內抗議活動進行血腥鎮壓，人權團體估計死亡人數可能已達數千人，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）接受美國《福斯新聞》採訪，在14日播出的節目中，阿拉格奇駁斥有關近期伊朗國內抗議活動造成大規模傷亡的說法，並將殺戮事件都歸咎於「以色列的陰謀」

    阿拉格奇14日晚間接受《福斯新聞》節目「與布雷特·拜爾特別報導」專訪時被告知，外界估計伊朗國內死亡人數介於2500人至1萬2000人之間，但阿拉格奇聲稱，實際死亡數字只有數百人。隨後阿拉格奇強調：「當由境外勢力主導的恐怖份子滲透這些所謂的抗議活動，並開始向警察、警官與安全部隊開火時，現場就出現了恐怖組織小組，採取類似『伊斯蘭國』式的恐怖行動。」

    阿拉格奇敘述過程：「他們抓住警察，把他們活活燒死，砍下他們的頭顱，並開始向警察和民眾開槍。因此，實際上我們有3天是在與恐怖分子交戰，而不是與抗議者對峙，這完全是另一回事。」

    阿拉格奇聲稱，這些「恐怖份子」之所以向平民開火，就是為了要把美國拖入衝突中，「川普總統曾表示，如果發生殺戮行為，他就會介入，他們想把他拉進這場衝突，這正是以色列的陰謀。他們透過殺害一般民眾與警察，在不同城市內引發某種形式的內部戰鬥，藉此拉高死亡人數」。

    至於處決示威者，阿拉格齊堅稱，近期並沒有計畫以絞刑或其他方式處決示威者的計畫，並強調目前伊朗政府以控制國內局勢，「我們希望維持理智，不要將局勢升級，因為那對所有人來說都可能是災難性的後果」。

