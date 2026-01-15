中國340億大壩爆偷工減料 工人坦言「焊鋼筋太麻煩簡化了」

中國官方證實，福建永安抽蓄電廠大壩施工發生嚴重偷工減料，監工人員被指控接受施工業者宴請、安排小姐陪酒等。（澎湃新聞）

中國官方證實，福建永安抽蓄電廠大壩施工發生嚴重偷工減料，監工人員被指控接受施工業者宴請、安排小姐陪酒等。中國電力建設集團有限公司（中國電建）旗下參與大壩工程的所有單位已全部停止作業，靜候調查。

中媒《經濟參考報》去年11月底調查發現，中國電建子公司中國水利水電第三工程局有限公司（水電三局）承包的永安抽蓄電廠下水庫大壩有嚴重偷工減料情況，工程存在重大安全疑慮。

請繼續往下閱讀...

永安抽蓄電廠大壩工程的工程施工方和建造監工方，同為中國電建旗下企業。《澎湃新聞》曾調閱招標文件發現，永安抽蓄電廠多個核心標段，均由中國電建旗下企業承包。

《央視新聞》報導，中國國家能源局福建監管辦公室網站14日發布通報稱，位在永安市小陶鎮的永安抽蓄電廠計畫，總投資金額達74.96億元人民幣（約新台幣340億元），調查工作小組發現媒體曝光的問題「基本屬實」。

通報指出，施工單位水電三局有現場管理缺失、未按圖施工等問題，且在關鍵工序作業時，品質檢驗人員未全程在場監督。此外，該工程亦發生未經施工單位同意，即違法發包工程等情形。

通報稱，同樣隸屬於中國電建的監工單位「浙江華東工程諮詢」並未落實工程品質監督責任，施工單位永安抽蓄公司的現場管理也不夠嚴格。上述缺失導致下水庫壩肩邊坡可能不穩，極端情況下可能發生約1000立方公尺的大規模坍塌。

《澎湃新聞》報導，水電三局、華東工程顧問公司等數十人被追究問責，面臨撤職、降職等處分，並罰款逾2000萬元人民幣（約新台幣9055萬元）；施工單位永安抽蓄公司黨支部書記等高階主管則被記過，旗下工程管理部門1名副理被撤職。

此外通報證實，監工人員接受施工單位宴請、安排有償異性人員陪酒的情況，基本上屬實。永安市政府相關單位已勒令相關違法經營場所停業接受調查。

永安抽水蓄能電站是中國國家「十四五」重點項目，總投資高達75億元，且為福建省重要的能源基礎設施。然而中媒調查顯示，在光鮮亮麗的外表下，下水庫大壩的施工品質卻令人震驚。

《經濟參考報》報導，用於加固壩肩邊坡岩土體的數百個地錨有嚴重品質缺陷。設計長度12公尺的地錨，實際施工長度僅3至5公尺，部分甚至不足2公尺；地錨的3根鋼筋長度必須保持一致，施工現場卻出現了明顯「長短不一」情形，嚴重違反施工規範。

此外焊接工序也大幅簡化。查閱設計圖可以發現，地錨應由3根符合標準的鋼筋、鋼管及PVC灌漿管焊接，組成完整的錨體結構。現場工人接受記者採訪卻坦言：「焊鋼筋太麻煩了，一天估計（只能）焊一兩根，所以把它簡單化了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法