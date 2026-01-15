為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普獲悉殺戮行為減少 伊朗外長稱今明無絞刑

    2026/01/15 09:46 中央社
    美國總統川普今天表示，他獲悉伊朗鎮壓全國抗議活動期間的殺戮行為正在減少，而且他相信目前沒有大規模處決的計畫。伊朗外交部長阿拉奇受訪時說，今明兩天不會有絞刑。

    路透社報導，被問到是誰告訴他殺戮已經停止時，川普稱他們是「對方非常重要的消息來源」。

    川普沒有排除美國採取軍事行動的可能性，表示「我們會觀察事態發展」，隨後指出美國政府收到伊朗方面「非常好的聲明」。

    川普這番言論似乎意在釋放謹慎訊號，緩和外界對伊朗危機可能升級為更廣泛區域衝突的擔憂。川普12日接受電視採訪時警告，如果伊朗當局執意處決在大規模動亂期間逮捕的抗議人士，美國將採取「非常強硬的行動」。

    法新社報導，非政府組織與華府先前警告，一名在抗議浪潮中被捕的伊朗男子可能將在今天遭處決，但人權團體表示，處決行動沒有執行且已被推遲，同時警告這名男子的生命仍然面臨威脅。

    總部設於挪威的人權團體Hengaw引述家屬說法指出，26歲的男子索坦尼（Erfan Soltani）原定今天遭處死，但處決行動已被推遲，同時指出外界對他的生命權仍存在「嚴重且持續的擔憂」。

    伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，儘管德黑蘭當局先前誓言將加速審理抗議人士，但「今天或明天」不會有任何「絞刑」。

    阿拉奇接受美國福斯新聞頻道（Fox News）訪問時堅稱，伊朗民眾針對經濟困境舉行10天的和平示威，隨後發生了以色列策畫的3天暴力事件，目前情勢已恢復平靜。

    阿拉奇說：「我可以告訴你，我有信心，沒有處以絞刑的計畫。」

