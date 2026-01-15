為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    不到戰爭級別！川普下令逮馬杜羅 律師「意見書」相挺

    2026/01/15 10:19 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國展開突襲委內瑞拉逮捕該國總統馬杜羅的行動前，川普政府律師對行動表達支持。（歐新社）

    美國展開突襲委內瑞拉逮捕該國總統馬杜羅的行動前，川普政府律師對行動表達支持。（歐新社）

    美國之前突襲委內瑞拉逮捕該國總統馬杜羅的行動，引發國際強烈關注。《美聯社》指出，川普政府的律師在美國發動軍事行動前表達支持，稱此舉「不會達到憲法意義上的戰爭級別」，且將有助於「重要國家利益」。

    根據《美聯社》報導，美國本週公布日期為12月23日的司法部法律顧問辦公室意見書。這份長達22頁的文件由法律顧問辦公室的律師起草，該辦公室歷來負責為行政部門解決棘手法律問題。

    該意見書表示川普有權逮捕馬杜羅並列舉出數個理由，包括1份毒品走私陰謀起訴書對馬杜羅提出的「嚴重」指控、馬杜羅及其同夥被指控參與的「其他極其危險的活動」、可能需要動用武力保護委內瑞拉境內外平民免受該國的侵害等。

    該意見書說「我們被告知要假設有多達200名武裝警衛駐守在1個名副其實的堡壘中，其目的僅僅是為了確保馬杜羅安全。這種預期的武裝抵抗程度，凸顯動用軍隊為執行引渡行動的執法人員提供安全保障的必要性。」

    該意見書稱「雖然我們無法對任何總統因應美國軍人重大損失的決策進行推測，但我們得到保證，沒有任何應急計畫會採取實質性、持續性的行動，從而構成一場憲法意義上的戰爭級別。」

    該意見書指出，律師得到進一步保證稱，若馬杜羅遭逮捕導致委內瑞拉發生內亂，沒有任何應急計畫會涉及到美軍佔領委內瑞拉。

    該意見書表示，總統可合法授權軍事行動，但這不能讓行動過程中使用武力的行為合法化。意見書補充，參與行動的人員要以合理的方式執行總統的合法命令。

