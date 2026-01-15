為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普：丹麥無法阻止中俄占領格陵蘭 美國有能力做到

    2026/01/15 09:25 中央社
    美國總統川普有意從丹麥手中取得北極島嶼格陵蘭的控制權，他今天表示，美國正在推動「金穹」空防計畫，需要格陵蘭來維護國家安全；如果中國、俄羅斯想占領格陵蘭，丹麥無力阻止，「但我們可以做所有事情」。

    川普先前多次表達希望接管丹麥自治領地格陵蘭，近日再度重申立場。白宮已表示，川普政府正在討論各種選項，包括潛在的購買方案，也不排除動用軍隊。

    今天稍早，丹麥及格陵蘭外長造訪白宮，與美國副總統范斯（JD Vance）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）針對格陵蘭議題展開會談。

    川普下午在白宮被媒體問及此事時表示，他稍後將接受相關簡報，「將看看格陵蘭的情況會如何發展」。他不忘強調，美國需要格陵蘭來維護國家安全。

    他說，「我們與丹麥的關係非常好」，而美國正在推動「金穹」（Golden Dome）空中及飛彈防禦系統計畫和其他很多事情，需要格陵蘭。「如果我們不進去，俄羅斯就會進去，中國也會進去，這不是丹麥能阻止的事情，而我們可以做到一切」。

    媒體問及是否會為了取得格陵蘭控制權而退出北約，川普回應說，他不會放棄任何選項，強調格陵蘭對國家安全非常重要，「也包括對丹麥的國家安全」，但問題在於若中、俄想要占領格陵蘭，「丹麥根本無能為力，但我們可以做所有事情」，並舉委內瑞拉為例。

    美國1月初發動軍事行動拘捕委內瑞拉時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並帶往紐約受審。川普隨後表示，若不這麼做，中國或俄羅斯的勢力「就已進入委內瑞拉」。

    外媒報導，格陵蘭並沒有自己的軍隊，由丹麥負責國防，大片地區僅由天狼星巡邏隊（SiriusPatrol）負責維安，這支丹麥特種部隊目前仍主要以狗拉雪橇作為巡邏工具。

    川普今天表示，不能依賴丹麥防衛格陵蘭，他們雖加派一組狗拉雪橇，但「那起不了作用」。他認為，最後會有辦法解決。

    格陵蘭位處俄羅斯和美國之間飛彈最短飛行路線上，華府已在當地設有軍事基地，有逾100名軍事人員常駐於格陵蘭西北端的皮圖菲克（Pituffik）基地。

    中國和俄羅斯近年在北極地區的軍事活動增加，引起美國關切。

