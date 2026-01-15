為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    西班牙、義大利呼籲公民盡速離境 英國關閉駐德黑蘭大使館

    2026/01/15 07:24 即時新聞／綜合報導
    英國政府14日宣布關閉駐德黑蘭大使館，義大利與西班牙政府都呼籲公民盡速離開伊朗。（法新社）

    伊朗政府鎮壓國內抗議活動，導致周邊區域局勢持續動盪，英國政府14日宣布關閉駐德黑蘭大使館，義大利與西班牙政府都呼籲公民盡速離開伊朗。

    綜合外媒報導，由於伊朗局勢持續動盪，英國政府14日透過一份聲明表示，英國駐德黑蘭大使館暫時關閉，所有工作人員都已經從伊朗撤離，大使館會持續維持「遠端運作」，同時也呼籲在伊朗的英國公民，應考量在當地活動的風險。

    義大利政府14日指出，大約有600名義大利公民在伊朗，主要集中在德黑蘭地區，呼籲義大利公民盡快離開伊朗。此外，義大利武裝部隊共有900人駐紮在中東地區，500人在伊拉克，400人在科威特。義大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）在14日的會議中提到，目前首要任務是保護義大利國民，並關注地區安全局勢發展，同時譴責伊朗暴力鎮壓示威活動和嚴重侵犯人權的行為。

    西班牙政府14日更新的旅遊建議中，建議西班牙公民使用「任何可用手段」盡速離開伊朗，同時強烈不建議前往伊朗。西班牙外交部呼籲在伊朗的西班牙公民不要參加任何形式的抗議活動，也不要拍攝示威活動、軍事設施與政府設施等相關照片。

