為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    世界經濟論壇年會「對話精神」為主題 川普「唐羅主義」列議題

    2026/01/15 00:27 中央社
    世界經濟論壇年會下週在瑞士滑雪度假勝地達沃斯（Davos）登場，議題包括川普的「唐羅主義」，以及AI如何改變世界。（擷取自世界經濟論官網）

    世界經濟論壇年會下週在瑞士滑雪度假勝地達沃斯（Davos）登場，議題包括川普的「唐羅主義」，以及AI如何改變世界。（擷取自世界經濟論官網）

    世界經濟論壇（WEF）年會預計下週登場，全球商業和政界領袖將齊聚瑞士滑雪度假勝地達沃斯（Davos），有鑑於當前局勢的不確定性，這次年會以「對話精神」為主題。

    路透社報導，世界經濟論壇指出，將有超過130個國家的3000多名代表出席年會，其中包括64位國家元首及政府領導人。

    此次年會要商討的議題眾多，包括如何應對美國總統川普（Donald Trump）版本的「門羅主義」（Monroe Doctrine），其目標是確立美國在西半球的主導地位，還有人工智慧（AI）如何改變世界等課題。

    世界經濟論壇將這次年會的主題訂為「對話精神」，鑒於當前局勢的不確定性，各方齊聚一堂，共同探討商業和政治的未來發展方向為至關重要。

    川普預計會前往達沃斯出席年會，中國將由國務院副總理何立峰率團與會。

    另外，歐洲多位領導人也預計出席這場會議，外界將關注他們如何因應美國的挑戰，其中包含川普揚言要併吞丹麥自治領土格陵蘭。

    今年世界經濟論壇的另一項要點，是各大石油巨擘渴望聽到川普推行他的能源議程，亦即鼓勵開採更多石油及天然氣，同時冷落風力、太陽能等綠色能源。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播