世界經濟論壇年會「對話精神」為主題 川普「唐羅主義」列議題

世界經濟論壇年會下週在瑞士滑雪度假勝地達沃斯（Davos）登場，議題包括川普的「唐羅主義」，以及AI如何改變世界。（擷取自世界經濟論官網）

世界經濟論壇（WEF）年會預計下週登場，全球商業和政界領袖將齊聚瑞士滑雪度假勝地達沃斯（Davos），有鑑於當前局勢的不確定性，這次年會以「對話精神」為主題。

路透社報導，世界經濟論壇指出，將有超過130個國家的3000多名代表出席年會，其中包括64位國家元首及政府領導人。

此次年會要商討的議題眾多，包括如何應對美國總統川普（Donald Trump）版本的「門羅主義」（Monroe Doctrine），其目標是確立美國在西半球的主導地位，還有人工智慧（AI）如何改變世界等課題。

世界經濟論壇將這次年會的主題訂為「對話精神」，鑒於當前局勢的不確定性，各方齊聚一堂，共同探討商業和政治的未來發展方向為至關重要。

川普預計會前往達沃斯出席年會，中國將由國務院副總理何立峰率團與會。

另外，歐洲多位領導人也預計出席這場會議，外界將關注他們如何因應美國的挑戰，其中包含川普揚言要併吞丹麥自治領土格陵蘭。

今年世界經濟論壇的另一項要點，是各大石油巨擘渴望聽到川普推行他的能源議程，亦即鼓勵開採更多石油及天然氣，同時冷落風力、太陽能等綠色能源。

