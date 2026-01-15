為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    不只黑金！沙烏地阿拉伯又發現逾240噸新黃金資源

    2026/01/15 00:38 即時新聞／綜合報導
    沙烏地阿拉伯又發現200多公噸的黃金資源。黃金示意圖。（路透）

    沙烏地阿拉伯又發現200多公噸的黃金資源。黃金示意圖。（路透）

    作為全球第二大石油生產國的沙烏地阿拉伯，天然氣和黃金礦產也相當豐富。該國國營礦業公司「馬甸」（Ma’aden）近日對外宣布，在境內又發現200多公噸的黃金資源，該國金礦潛能又更上一層樓，令外界稱羨不已。

    綜合外媒報導，馬甸公司本月12日宣布，透過新一輪鑽探和地質調查，他們在沙國境內4個鑽探區發現新的黃金資源，估地有近800萬盎司（約243公噸）。其中「曼蘇拉–馬薩拉礦區」（Mansourah Massarah）淨增約300萬盎司（約93公噸）的黃金，「烏魯克區」（Uruq）和「烏姆阿斯薩拉姆區」（Umm As Salam）合計增添約167萬盎司（約52公噸），「瓦迪阿爾賈烏區」（Wadi Al Jaww）是初次資源界定，發現約308萬盎司（約96公噸）。

    馬甸公司執行長威爾特（Bob Wilt）表示，這次資源增加再度證明公司長期策略的成效，也是其持續在沙國黃金潛能上重金投入的成果。鑽探活動顯示，在這些礦區地下深處仍有未完全勘探的礦化帶，未來可能進一步擴大資源量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播