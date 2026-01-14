為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    泰國高鐵吊車砸列車增至30死 總理：承包商須付責任

    2026/01/14 20:49 中央社
    搜救人員吊起列車殘骸。（美聯）

    搜救人員吊起列車殘骸。（美聯）

    泰國呵叻省一列列車行經高鐵工程施工路段時，遭起重機砸中，目前死亡人數攀升至30人，另有60人受傷。泰國總理阿努廷今天表示，將追究相關人員的責任。

    泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天在曼谷表示，發生事故的高鐵工程主管將被追究相關責任。

    阿努廷說：「這類事故屢見不鮮。我聽說這次事故是之前也發生過事故的同一間公司。現在是時候修法，將屢次造成事故的建築公司列入黑名單了。」

    今天上午泰國高鐵在呵叻省（Nakhon Ratchasima）的工地，一部正在施工的起重機突然倒塌，並砸中行駛中的列車，造成列車出軌起火燃燒。據泰媒報導，負責承建的公司，與去年3月在曼谷倒塌的國家審計署辦公大樓的承建商為同一家，都是義大利泰工程公司（Italian-Thai Development Plc）。

    曼谷郵報（Bangkok Post）報導，截至傍晚，死亡人數已攀升至30人，另有60人受傷。

    該報導還引述中國鐵路設計集團（CRDC）顧問提拉丘（Theerachote Rujiviphat）的說法指出，用於橋樑工程的起重機隸屬義大利泰工程公司，該公司也是該橋樑項目的唯一承包商。

    泰媒指出，該鐵路橋樑屬於耗資54億美元（約新台幣1706億元）的高鐵建設工程第一階段，目標是連接泰國曼谷、寮國及中國昆明，預定2028年完工，是中國「一帶一路」計劃在東南亞的重要建設之一。（編輯：吳柏緯）1150114

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播