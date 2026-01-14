向美釋放政治訊號 法國2月初在格陵蘭設領事館 外長促停止脅迫

法國外交部長巴霍。（法新社檔案照）

在美國總統川普升高分貝，重申取得格陵蘭的決心之際，法國政府14日表示，將在格陵蘭開設領事館，並不諱言說，此舉為對當前情勢釋出的「政治訊號」。

《彭博》、《路透》14日報導，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）14日接受法國RTL廣播電台訪問，表示預定2月6日在格陵蘭開設一座領事館，他說，此決定出於「希望增加在格陵蘭的存在」，並表示此事早在去年夏天，總統馬克宏訪問格陵蘭後就拍板定案。

請繼續往下閱讀...

巴霍的談話，時值巴黎和其他歐洲國家對川普有關可能取得格陵蘭的談話日益強硬憂心忡忡。川普長期以來主張，美國必須掌控格陵蘭，才能確保其國家安全，近日更拒絕排除動用軍事手段來取得這座全球最大島嶼。

巴霍直言，美國必須停止脅迫格陵蘭，並且停止表達想要掌控這塊丹麥自治領土的意圖，「攻擊另一個北大西洋公約組織（NATO）成員國毫無道理，甚至會有違美國利益……所以，這種脅迫顯然必須停止」。

在美國揚言取得格陵蘭後，馬克宏批評華府違反國際法，背棄其夥伴。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）上週更直言，若川普對格陵蘭發動攻擊，將意味著北約的結束。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法