中國友誼難共患難 孤立無援伊朗嚐到了

伊朗總統統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian，左）去年訪問中國與習近平會面。（路透檔案照）

伊朗全國示威延燒、經濟持續惡化，德黑蘭政權內外交迫之際，其友邦中國卻未展現實質支持。值此伊朗最需要外援之際，反而暴露中國與伊朗這段「全面戰略夥伴關係」的侷限性與脆弱的韌性。

美國總統川普宣布將對與伊朗做生意的國家加徵25%關稅後，中國駐美大使館發言人劉鵬宇發文回應，中國「堅定反對任何非法片面制裁與長臂管轄」，將捍衛自身權益；中國外交部發言人毛寧同日被問及伊朗示威與鎮壓情勢時，僅表示希望伊朗「克服當前困難、維持國家穩定」。

《華爾街日報》13日報導指出，中國不願為伊朗更堅定表態，與先前在委內瑞拉危機期間，不願提供委國顯著支持如出一轍。中國雖為伊朗的最大石油出口國，但是與伊朗貿易額，僅佔中國全球貿易額6兆美元的九牛一毛。2024年中國對伊朗出口約89億美元，自伊朗進口鐵礦、銅與化學品約44億美元。

但是對於遭國際孤立的德黑蘭來說，與北京做生意至關重要。新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎指出，對中國而言，伊朗只是能源與進入中東的一個管道，但在伊朗遭受重重制裁下，中國某種程度是伊朗的「生命線」，然而，當經濟困境引爆街頭怒火，這條生命線的限度也明顯可見，「中國的支持重要，卻不足以拯救伊朗」。

中國、伊朗、俄羅斯與北韓因共同對抗美國而結合，被部分西方官員稱為「Crink」軸心國。不過，去年美國與以色列打擊伊朗後，Crink其他成員並未給予有力支持，北京對其銀行和關鍵企業遭美歐制裁心存顧慮。

伊朗官員要求中國給予更多協助的呼聲，在中國社群媒體上也遭到冷淡嘲諷。中國社群媒體「微信」上，以民族主義傾向著稱的帳號「占豪」就強烈表達這種情緒，他發文寫道：「伊朗繼續期待中國替他擋槍子，那純粹是幻想」。

