施凱爾訪中前示好？ 衛報：英國下週批准中國蓋「超級大使館」

去年9月示威者在倫敦集會紀念香港雨傘革命11週年，表達反對中國超級大使館建案。（美聯社檔案照）

中國規劃在倫敦興建的「超級使館」備受爭議，興建案審核一再延宕，不過，根據英國《衛報》13日報導，英國政府幾乎肯定在下週批准。

英國《衛報》13日報導，這座在皇家鑄幣廠舊址的中國大使館興建案，在完成最後諮詢後，預期在下週獲得批准。為此案亮綠燈，將可在首相施凱爾預期1月底訪問中國前，營造兩國關係平順，官員堅稱，這項計畫的審核過程並無政治干預。英國國內安全局（MI5）並未對此案提出國安疑慮。

請繼續往下閱讀...

《美聯社》報導則指出，本週將批准此案。英國主管機關原定去年10月就此案做出決定，但是此案屢遭指控有間諜、政治干預疑慮後，拍板時間一再延後。政府定出做出最終決定的期限為1月20日。

《衛報》指出，批准此案會是受爭議之舉，工黨國會議員13日才在國會提出一系列質詢，關切此案。保守黨影子內閣內政副大臣克恩斯（Alicia Kearns）就《每日電訊報》近日的報導提出緊急質詢，報導披露，未經刪減的使館設計圖顯示，使館下方規劃多達208個密室，其中一間緊鄰倫敦金融城光纖電纜。克恩斯說，這將給予中共「對我國發起經濟戰的跳板」，會是令安全機關「每天都頭痛」的問題。

負責審查此案的規劃事務副大臣潘尼庫克（Matthew Pennycook）回應，無法評論「準司法」程序，不過任何資訊都會納入評估。

克恩斯質詢時也提到施凱爾的訪中計畫問道，若批准此案，是否會讓首相「帶著禮物」去訪問？政府官員說，他們意識到時機可能有利，但是這只是巧合，一名官員說，「並沒有政治壓力，不過我們考慮過這一點」。

在這場緊急質詢中，工黨議員無人發聲支持批准此案，下議院國際發展事務委員會主席柴萍恩（Sarah Champion）是表達疑慮的其中一人，她說，「多個政府機關和部門已經提出對這座超級大使館的疑慮」，「我們的國際夥伴也提出有關此案的顧慮」，中國是對英國具敵意國家，「我毫不懷疑，不應批准興建這座超級大使館」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法