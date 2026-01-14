為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    泰國高鐵工地吊車翻覆砸中火車 增至25死80傷

    2026/01/14 19:59 即時新聞／綜合報導
    興建中的泰國高鐵發生工安意外，吊車翻覆砸中底下正好經過的列車，造成至少25死80傷。（法新社）

    興建中的泰國高鐵發生工安意外，吊車翻覆砸中底下正好經過的列車，造成至少25死80傷。（法新社）

    泰國東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）今（14）日發生重大交通事故，一輛工地吊車在施工途中翻覆，砸上一列載有195人的火車，造成至少25人死亡，80人受傷。警方指出，目前搜救行動持續進行中，預期傷亡人數還會增加。

    《路透》報導，這起事故發生在當地時間週三上午，地點位於泰國首都曼谷（Bangkok）東北方約230公里的呵叻府色基歐縣（Sikhio），涉事火車原本預定從曼谷開往烏汶府（Ubon Ratchathani）。

    警官塔查蓬（Thatchapon Chinnawong）在電話中告訴《路透》，「死亡人數已達25人。搜尋遺體的工作仍在持續。」

    泰國運輸部長披帕（Phiphat Ratchakitprakarn）在聲明中說，事發當下列車上載有195人，有3節車廂被吊車砸中，死傷主要集中在其中2節車廂，他已下令徹查。

    發生工安意外的建案是中國「一帶一路」計畫的泰國高鐵工程，由中泰共建，部分高鐵軌道位於現有鐵路上方，而翻覆吊車的重量有一部份由高鐵的高架支柱支撐。

    泰國高鐵完工後將經由寮國連通到中國。泰國政府去年表示，曼谷至呵叻府這段工程已完成逾1/3，最後一段從廊開府（Nong Khai）通往寮國的路段則預計2030年竣工。

    泰國運輸部長披帕說，有3節車廂被吊車砸中，死傷主要集中在其中2節車廂。（法新社）

    泰國運輸部長披帕說，有3節車廂被吊車砸中，死傷主要集中在其中2節車廂。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播