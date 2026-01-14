泰國高鐵工地吊車翻覆砸中火車 增至25死80傷

興建中的泰國高鐵發生工安意外，吊車翻覆砸中底下正好經過的列車，造成至少25死80傷。（法新社）

泰國東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）今（14）日發生重大交通事故，一輛工地吊車在施工途中翻覆，砸上一列載有195人的火車，造成至少25人死亡，80人受傷。警方指出，目前搜救行動持續進行中，預期傷亡人數還會增加。

《路透》報導，這起事故發生在當地時間週三上午，地點位於泰國首都曼谷（Bangkok）東北方約230公里的呵叻府色基歐縣（Sikhio），涉事火車原本預定從曼谷開往烏汶府（Ubon Ratchathani）。

警官塔查蓬（Thatchapon Chinnawong）在電話中告訴《路透》，「死亡人數已達25人。搜尋遺體的工作仍在持續。」

泰國運輸部長披帕（Phiphat Ratchakitprakarn）在聲明中說，事發當下列車上載有195人，有3節車廂被吊車砸中，死傷主要集中在其中2節車廂，他已下令徹查。

發生工安意外的建案是中國「一帶一路」計畫的泰國高鐵工程，由中泰共建，部分高鐵軌道位於現有鐵路上方，而翻覆吊車的重量有一部份由高鐵的高架支柱支撐。

泰國高鐵完工後將經由寮國連通到中國。泰國政府去年表示，曼谷至呵叻府這段工程已完成逾1/3，最後一段從廊開府（Nong Khai）通往寮國的路段則預計2030年竣工。

