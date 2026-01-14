為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    哈佛大學中國學生人數逆勢成長 川普簽證打壓難阻留學潮

    2026/01/14 18:28 國際新聞中心／綜合報導
    哈佛大學校園內的哈佛庭院的閘門。哈佛庭院是學校的核心區域，有著許多經典的紅磚建築，包括大學學堂、中央行政辦公室、大學圖書館及宿舍。（法新社）

    儘管川普政府加強對中國學生簽證的打壓，哈佛大學中國學生人數仍逆勢成長。根據哈佛近日公布的數據，2025年秋季來自中國的學生人數從2024年同期的1390人增至1452人，成長4.5%；香港學生則從68人微增至73人，澳門學生因人數本就個位數而略有減少。

    此一增長格外引人注目，因哈佛自川普第二任期上台以來，便成為美國政府整肅目標。國土安全部長諾姆曾公開點名哈佛與中國往來密切，應受嚴格審查。國務卿魯比歐去年5月更表示，將「積極撤銷」具中共黨員背景或攻讀「關鍵領域」的中國學生簽證，並加強對中國與香港申請者的審核。共和黨議員也相繼提案限制中國學生赴美，理由是防範間諜活動。

    中美近年在科技、關稅等領域角力不斷，北京方面亦多次發布赴美留學警示，指美方對中國公民進行過度盤查，並反制部分限制與中國交流的州份。

    儘管面臨壓力，哈佛仍持續透過兩起訴訟，挑戰政府削減研究經費與限制國際生招生的措施。值得注意的是，哈佛2025年秋季國際生總人數達6836人，佔全校28.1%，較前一年微增約1%；而全美大學國際生人數同期卻下滑1%，新生更驟減17%。

    專家指出，頂尖美國名校在中國仍具強大吸引力。留學顧問公司Sunrise International營運長David Weeks表示：「許多學生雖會申請第三國學校作為備案，但若錄取夢想中的美國名校，多數仍會選擇赴美，因其學歷長期價值難以取代。」

    目前中國學生仍是哈佛最大國際生群體，全美則以約26.6萬人位居第二，僅次於印度。雖然川普政府已撤銷逾千名學生簽證，但川普本人卻曾表示支持招收中國學生，稱其為「商業行為」，甚至揚言願接納60萬人。

