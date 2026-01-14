丟行李箱亂象頻傳！日本成田、羽田機場試辦「自動衣物壓縮機」2026/01/14 19:41 即時新聞／綜合報導
2019年成立的日本服裝新創公司SJOY，研發能自動壓縮衣物、名為「Pocket Tips」的設備。（圖擷取自社群平台「X」）
隨著訪日外國旅客不斷增加，日本各地機場、飯店或旅遊景點出現越來越多外國遊客隨手遺棄的「行李箱」，形成全新的觀光公害亂象。為了應對這個亂象，日本多間機場與新創服裝公司「SJOY」合作，在機場設置「衣物自動壓縮機」（衣類専用自動圧縮機），提供旅客免費使用，期盼能減少行李箱遭隨意遺棄的問題。
綜合日媒報導，根據千葉縣成田國際機場公司（NAA）等單位統計，日本自全球疫情趨緩後，入境日本的外國旅客人數急速回升，卻也導致機場內出現大量被旅客故意遺棄的行李箱。NAA指出，成田機場在2020財年拾獲124件、2023財年811件，結果在2024財年突破1000件，短短4年增幅約8.5倍，為維護機場與旅客安全，公司為此增加人力巡邏各處、開鎖檢查內容物、暫時保管與連絡失主等工作，已對機場營運造成負擔。
請繼續往下閱讀...
2019年成立的服裝新創公司SJOY，研發能自動壓縮衣物、名為「Pocket Tips」的設備，與一般將衣物放入壓縮袋、抽出空氣的方式不同，這個設備無需壓縮袋，使用者只需將衣物放入機器內，只需1分鐘就能完成壓縮。SJOY社長川口愛美解說，衣物最多可被壓縮至原體積的1/7，甚至可縮小至口袋尺寸；另外，因為並未使用壓縮袋，被壓縮的衣物在飛行途中不會受到氣壓變化影響，使用者回家拿去洗滌後，即可恢復原狀。
報導指出，SJOY首先在2024年與東京羽田機場合作，把Pocket Tips安裝在第2航廈站進行試辦實驗，後來又陸續在沖繩縣那霸機場、熊本縣熊本機場等機場進行試辦。今年1月13日至15日，SJOY將在成田機場第2、第3航廈的出境大廳，設置該設備並免費提供旅客使用；等到成田機場試辦結束後，16日改到羽田機場第3航廈出境大廳設置。
成田空港に衣類圧縮装置を設置— ゆるふわ怪電波☆埼玉 （@yuruhuwa_kdenpa） January 11, 2026
これ良いな
高そうだけどホテルとかにも設置して欲しい pic.twitter.com/8yF4BUaEB2
羽田空港 第3ターミナルで開催決定！【衣類専用自動圧縮サービス】体験型実証実験を2026年1月16日（金）から1月19... https://t.co/SdgbyTr7u9 pic.twitter.com/eNnDo4vBbb— PR TIMESトラベル （@PRTIMES_TRAVEL） January 9, 2026
成田空港で外国人観光客のスーツケース放置問題を解決する、衣類圧縮袋不要の、衣類圧縮機を試してみた。4倍速。 pic.twitter.com/c2UNOO2hVI— アイスくん （@113icecream） January 14, 2026
衣類圧縮機を無料で1分間・最大7分の1になるのは使ってみたいけど、他の方の投稿でも見たけどスペースは出来ても重さ確かに変わらないなー。… https://t.co/InUzbocnDG pic.twitter.com/Z1PmA0Yv9d— めいこ@旅サポ （@Meiko_trip） January 12, 2026
成田空港で13〜15日、衣類を自動で圧縮するサービスの実証実験が行われます。圧縮サービス「Pocket Tips」を第2・第3ターミナルの出発ロビーで提供します。シャツやセーターなどを専用機に入れると、約1分で手のひらサイズまで圧縮できる仕組みです。https://t.co/gvNiX2o2Rs— 日経電子版 ローカル （@nikkei_local） January 8, 2026
旅行先で「荷物いっぱい問題」を解消？空港で衣類を“手のひらサイズ”に圧縮【Nスタ解説】 https://t.co/BcA8l5y37i— TBS NEWS DIG Powered by JNN （@tbsnewsdig） January 13, 2026
「帰りの荷物が入らない問題」に対応！ 羽田3タミで"衣類圧縮"サービスを実証https://t.co/YiEhhkFBTE#羽田空港 #HND #衣類圧縮 #SJOY— FlyTeam ニュース （@FlyTeamNews） January 13, 2026
相關新聞請見：
旅客瘋狂購物丟棄舊行李箱 日本各地業者好頭痛
大阪世博帶動外國客入境 行李箱棄置成觀光公害
遺棄行李成為日本機場大患 「與尺寸有關」令人傻眼
遊客遺棄行李箱案件激增 日本機場、飯店業者苦不堪言
北海道市區路邊堆滿「大量行李箱」 一查竟全是中國旅客亂丟