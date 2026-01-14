丟行李箱亂象頻傳！日本成田、羽田機場試辦「自動衣物壓縮機」

2019年成立的日本服裝新創公司SJOY，研發能自動壓縮衣物、名為「Pocket Tips」的設備。（圖擷取自社群平台「X」）

隨著訪日外國旅客不斷增加，日本各地機場、飯店或旅遊景點出現越來越多外國遊客隨手遺棄的「行李箱」，形成全新的觀光公害亂象。為了應對這個亂象，日本多間機場與新創服裝公司「SJOY」合作，在機場設置「衣物自動壓縮機」（衣類専用自動圧縮機），提供旅客免費使用，期盼能減少行李箱遭隨意遺棄的問題。

綜合日媒報導，根據千葉縣成田國際機場公司（NAA）等單位統計，日本自全球疫情趨緩後，入境日本的外國旅客人數急速回升，卻也導致機場內出現大量被旅客故意遺棄的行李箱。NAA指出，成田機場在2020財年拾獲124件、2023財年811件，結果在2024財年突破1000件，短短4年增幅約8.5倍，為維護機場與旅客安全，公司為此增加人力巡邏各處、開鎖檢查內容物、暫時保管與連絡失主等工作，已對機場營運造成負擔。

2019年成立的服裝新創公司SJOY，研發能自動壓縮衣物、名為「Pocket Tips」的設備，與一般將衣物放入壓縮袋、抽出空氣的方式不同，這個設備無需壓縮袋，使用者只需將衣物放入機器內，只需1分鐘就能完成壓縮。SJOY社長川口愛美解說，衣物最多可被壓縮至原體積的1/7，甚至可縮小至口袋尺寸；另外，因為並未使用壓縮袋，被壓縮的衣物在飛行途中不會受到氣壓變化影響，使用者回家拿去洗滌後，即可恢復原狀。

報導指出，SJOY首先在2024年與東京羽田機場合作，把Pocket Tips安裝在第2航廈站進行試辦實驗，後來又陸續在沖繩縣那霸機場、熊本縣熊本機場等機場進行試辦。今年1月13日至15日，SJOY將在成田機場第2、第3航廈的出境大廳，設置該設備並免費提供旅客使用；等到成田機場試辦結束後，16日改到羽田機場第3航廈出境大廳設置。

旅行先で「荷物いっぱい問題」を解消？空港で衣類を“手のひらサイズ”に圧縮【Nスタ解説】 https://t.co/BcA8l5y37i — TBS NEWS DIG Powered by JNN （@tbsnewsdig） January 13, 2026

