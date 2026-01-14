中國封殺美以12資安巨頭！路透揭名單 1原因曝北京科技脫鉤野心

中國以國家安全為由，下令中企停用博通旗下VMware等12家美、以資安軟體。分析指出，美中科技角力已從半導體領域延伸至資訊安全軟體，北京正加速建構「科技堡壘」以因應潛在的滲透風險。（路透檔案照）

美中科技戰火蔓延至資訊安全領域。據《路透》14日獨家報導，北京當局已要求境內企業停止使用由約12家美國與以色列公司產製的資安軟體。知情人士指出，北京方面因應地緣政治緊張，正以國家安全為由，加速排除西方技術。

兩名聽取過相關簡報的人士透露，遭到中國禁用的廠商名單包含博通（Broadcom）旗下的VMware、Palo Alto Networks、飛塔（Fortinet）等美國資安企業；此外，以色列巨頭切克點軟體技術公司（Check Point Software Technologies）亦名列其中。報導指出，這項指令已於近日發送給相關中企，要求改用國產替代方案。

中國監管機構、網信辦及工信部目前均未對此回應。消息人士指出，北京官員表達了對西方軟體可能收集並傳輸機密資訊至國外的憂慮，並擔心相關設備可能被外國勢力滲透或植入後門。這反映出在美中爭奪科技霸權的背景下，北京正全方位審視其供應鏈安全。

報導分析指出，雖然中國在半導體與人工智慧（AI）領域的進展備受關注，但其早已著手替換西方的電腦硬體、辦公室軟體乃至資安防線。儘管美中貿易與外交關係高度緊繃，北京仍積極尋求以本土替代方案，因應未來可能的技術斷供。這項禁令標誌著中國在資安領域的「國產替代」進程已進入實質性的大規模換裝階段。

