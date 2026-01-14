為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    俄羅斯譴責外部勢力干預伊朗 警告美方莫輕舉妄動

    2026/01/14 19:07 即時新聞／綜合報導
    莫斯科警告，若西方國家試圖以伊朗境內的動盪為藉口，對德黑蘭的軍事侵略，將對中東局勢及全球國際安全造成「災難性後果」。（法新社）

    莫斯科警告，若西方國家試圖以伊朗境內的動盪為藉口，對德黑蘭的軍事侵略，將對中東局勢及全球國際安全造成「災難性後果」。（法新社）

    俄羅斯外交部於週二（13日）發表強硬聲明，嚴厲譴責外部勢力對伊朗內政進行「顛覆性干涉」，並對美國揚言再次發動軍事打擊的威脅表示「絕對無法接受」。莫斯科警告，若西方國家試圖以伊朗境內的動盪為藉口，對德黑蘭軍事侵略，將對中東局勢及全球國際安全造成「災難性後果」。

    據《路透》報導，俄羅斯外交部聲明指出，部分國家企圖利用伊朗國內局勢動盪，作為再次對伊朗採取軍事行動的藉口，這種做法不僅危險，也將進一步破壞本已緊張的中東局勢。俄方強調，任何以「外部煽動的不穩定局勢」作為理由，重演對伊朗軍事侵略的行為，都必須正視其可能帶來的災難性後果。

    俄羅斯外交部並未在聲明中直接點名美國，但明確表示，對伊朗發出的軍事威脅已跨越可接受的外交與安全界線。

    隨著俄方的強硬表態，中東地區的緊張氛圍再度升溫。國際安全專家指出，伊朗內部的政局波動已不再單純是內政問題，而已演變為美俄兩大強權的博弈戰場。俄羅斯外交部呼籲各方應尊重國際法準則，停止透過煽動不安來達成政治目的，否則一旦局勢失控，後果將由全球共同承擔。

    目前，西方國家對俄方的警告尚未作出正式回應，但這枚來自莫斯科的「外交震懾彈」，已顯見未來中東外交與軍事角力的複雜程度將大幅提升。

