非歐盟國家訪客注意！ 法國羅浮宮門票今起大漲45％

法國巴黎羅浮宮博物館14日起針對非歐盟國家訪客調漲門票。圖為羅浮宮12日因罷工而休館，不知情的遊客被擋在路障後方。（法新社）

去年10月才發生震驚全球的珠寶竊案的法國巴黎羅浮宮博物館，14日起實施新的收費制度，包括台灣人在內的非歐盟國家訪客，將支付比過去多將近一半的費用才能入場，但部分人士仍有機會免費參觀。

此前已公告的門票新制14日正式實施，羅浮宮將針對旅客所來自的國家採取不同收費標準，其中非歐盟國家，以及非冰島、列支敦士登與挪威的公民或居民的門票價格，從原本的22歐元（約台幣809元）漲為32歐元（約台幣1178元），漲幅達45%。

法國總工會文化分會（CGT Culture union）曾譴責此等差別待遇式的門票制度，並稱此舉把接觸文化變成商品，以及在欣賞法國國寶上製造不公平。但羅浮宮說，某些遊客仍可免費入場，包括未滿18歲，以及歐洲國家的年輕居民。

羅浮宮上一次漲價是2024年1月，從17歐元調漲為22歐元。

羅浮宮多年來一直承受爆量遊客、基礎建設老朽、週期性罷工，以及保全與維護成本上漲等的諸多壓力；此番針對非歐盟國家訪客調漲門票，意在籌措經費以便進行翻修與加強保安。12日，羅浮宮再次因員工罷工而休館。

