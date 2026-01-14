日本在中國居留者連續13年下降！ 受經濟低迷、安全問題影響

日本2025年在中國居留人士，和2024年相比減少4.7％，連續13年下降。圖為深圳日本人學校10歲日籍男童被中國人砍死，民眾獻花悼念。（路透）

日本外務省表示，2025年在中國居留的日籍人士，和2024年相比減少4.7％至9萬2928人，並且是連續13年下降，推測是受到中國經濟成長放緩、安全問題所影響，導致日企派駐員工時特別謹慎，員工們也選擇不讓眷屬一同前往。

據《產經新聞》報導，日本外務省統計顯示，2025年在海外居留超過3個月以上的日籍公民，以待在美國的41萬6380人最多，比前年增加0.7％；第2名則是澳洲的澳洲10萬5566人，比前年多出1.4％。

在中國居留的日本人數量雖然為第3，但已是連續13年減少，和前年相比差了4600人左右。據了解，日本公民在中國居留人數，於2012年創下超過15萬人的最高峰，但同年中國爆發反日示威活動，從此之後人數就不斷下降。

外界認為，這除了是因為中國經濟低迷導致日企撤離之外，日本人在中國被當成間諜受審、遭遇襲擊等事件，也是造成人數減少的原因，例如2024年深圳的日本人學校，就發生過10歲日籍男童被中國人砍死的慘案。

