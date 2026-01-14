這畫面太美！日韓領袖穿情侶裝「玩樂團」 高市早苗秀鼓技驚呆眾人

日本首相高市早苗（右）曾是重金屬樂團成員，14日她身穿運動服，與南韓總統李在明（左）一同打爵士鼓，演奏BTS名曲，展現另類的「音樂外交」。（路透）

日本首相高市早苗素以「鷹派鐵娘子」形象著稱，但她14日在接待南韓總統李在明時，竟展現了鮮為人知的搖滾一面。曾是重金屬樂團鼓手的高市，親自坐上鼓凳演奏K-Pop名曲，讓在一旁伴奏的李在明忍不住笑稱：「剛開始有點尷尬。」

穿運動服狂奏BTS名曲 高市秀「重金屬魂」

據《法新社》報導，兩國領袖在結束嚴肅的峰會後，換上印有各自名字的同款藍色運動上衣，在高市的家鄉奈良進行了一場「鼓藝交流」。為了給曾透露「夢想是打鼓」的李在明一個驚喜，高市特別準備了這場環節。

請繼續往下閱讀...

影片顯示，高市早苗笑容滿面、充滿活力地演奏了南韓天團BTS的《Dynamite》以及熱門動畫《Kpop 獵魔女團》的名曲《Golden》。面對這位前重金屬樂團鼓手的專業架式，李在明坦言：「一開始有點尷尬，但敲得越多，聲音就越融合。」他以此比喻日韓關係：「即使節拍略有不同，我們也有保持節奏的共同意圖。」

這場輕鬆的音樂互動背後，籠罩著嚴肅的地緣政治背景。據報導，此次會晤正值日本與中國因外交爭端陷入緊張之際，起因於高市早苗去年11月的「台灣有事」言論。

面對複雜局勢，李在明在會中強調，這兩個美國盟友之間的合作「比以往任何時候都更重要」。他表示：「在情勢日益複雜、國際秩序快速變動之際，我們必須持續朝更好的未來前進。」

각자의 박자 위에 공동의 화음을 더했던 다카이치 총리（@takaichi_sanae）님과의 합주.

처음엔 조금 어색했지만, 두드릴수록 소리는 하나로 모였습니다.



드럼 연주는 오래전부터 품어온 로망이었기에, 세심하게 배려해 주신 총리님의 마음이 더욱 감사했던 시간입니다.



총리님 덕분에 음악을 통해… pic.twitter.com/TVKhi2JBhA — 이재명 （@Jaemyung_Lee） January 13, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法