為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    這畫面太美！日韓領袖穿情侶裝「玩樂團」 高市早苗秀鼓技驚呆眾人

    2026/01/14 12:00 編譯陳成良／綜合報導
    日本首相高市早苗（右）曾是重金屬樂團成員，14日她身穿運動服，與南韓總統李在明（左）一同打爵士鼓，演奏BTS名曲，展現另類的「音樂外交」。（路透）

    日本首相高市早苗（右）曾是重金屬樂團成員，14日她身穿運動服，與南韓總統李在明（左）一同打爵士鼓，演奏BTS名曲，展現另類的「音樂外交」。（路透）

    日本首相高市早苗素以「鷹派鐵娘子」形象著稱，但她14日在接待南韓總統李在明時，竟展現了鮮為人知的搖滾一面。曾是重金屬樂團鼓手的高市，親自坐上鼓凳演奏K-Pop名曲，讓在一旁伴奏的李在明忍不住笑稱：「剛開始有點尷尬。」

    穿運動服狂奏BTS名曲 高市秀「重金屬魂」

    據《法新社》報導，兩國領袖在結束嚴肅的峰會後，換上印有各自名字的同款藍色運動上衣，在高市的家鄉奈良進行了一場「鼓藝交流」。為了給曾透露「夢想是打鼓」的李在明一個驚喜，高市特別準備了這場環節。

    影片顯示，高市早苗笑容滿面、充滿活力地演奏了南韓天團BTS的《Dynamite》以及熱門動畫《Kpop 獵魔女團》的名曲《Golden》。面對這位前重金屬樂團鼓手的專業架式，李在明坦言：「一開始有點尷尬，但敲得越多，聲音就越融合。」他以此比喻日韓關係：「即使節拍略有不同，我們也有保持節奏的共同意圖。」

    這場輕鬆的音樂互動背後，籠罩著嚴肅的地緣政治背景。據報導，此次會晤正值日本與中國因外交爭端陷入緊張之際，起因於高市早苗去年11月的「台灣有事」言論。

    面對複雜局勢，李在明在會中強調，這兩個美國盟友之間的合作「比以往任何時候都更重要」。他表示：「在情勢日益複雜、國際秩序快速變動之際，我們必須持續朝更好的未來前進。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播