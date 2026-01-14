為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    大選前的動盪！哥斯大黎加破獲暗殺總統陰謀

    2026/01/14 12:00 編譯謝宜哲／綜合報導
    哥斯大黎加政府表示，破獲1起在全國大選前夕刺殺總統查維斯的陰謀。圖為查維斯。（法新社）

    哥斯大黎加政府表示，破獲1起在全國大選前夕刺殺總統查維斯的陰謀。圖為查維斯。（法新社）

    哥斯大黎加政府13日表示，破獲了一起在全國大選前夕刺殺總統查維斯（Rodrigo Chaves）的陰謀。查維斯的右翼政黨被認為有望贏得大選。

    根據《法新社》報導，哥斯大黎加國家情報與國家安全局局長托雷斯（Jorge Torres）援引1位消息人士的話稱，有人受僱暗殺查維斯。總檢察長迪亞茲（Carlo Diaz）告訴記者，1名女性嫌疑人正在接受調查，並說她「在社交媒體上非常活躍」。

    迪亞茲補充，沒有證據顯示此案與定於2月1日舉行的總統和國會選舉有關。

    因憲法規定查維斯不得尋求連任，查維斯已支持其前部長費南德茲（Laura Fernandez）接任。

    費南德茲目前民調支持率居高不下，她發起1場嚴厲打擊毒品走私的競選活動，毒品走私被認為是導致哥斯大黎加暴力事件激增的罪魁禍首。

    反對派團體警告稱，鄰國薩爾瓦多的鐵腕總統納布格磊（Nayib Bukele）可能干預這次選舉。布格磊於13日開始對哥斯大黎加進行國是訪問。

