    體重差近1.7噸！波蘭動物園「小山羌單挑犀牛」影片看呆千萬人

    2026/01/14 13:50 即時新聞／綜合報導
    波蘭弗羅茨瓦夫動物園近期上演一場「體型差對決」，1隻嬌小的公山羌主動衝向達1.7噸（1700公斤）的印度母犀牛。（圖擷取自「ZOO Wrocław」臉書粉專）

    波蘭弗羅茨瓦夫動物園（ZOO Wrocław）近期上演1場罕見對決，園內1隻僅有10多公斤的公山羌（Muntiacus muntjak，也稱吠鹿、印度山麂），主動衝向重達1.7噸（1700公斤）的印度母犀牛，雙方懸殊的「體型差對決」過程全被飼育員拍下，影片上傳至社群網路後迅速爆紅，掀起各國網友熱烈討論。

    綜合外媒報導，弗羅茨瓦夫動物園8日上傳1段28秒影片，吸引超過1000多萬次瀏覽。從畫面顯示，1隻名為「BALCER TADUŚ」的公山羌，直直衝向一隻名為「Maruśka」的成年母犀牛，並用頭上小角撞上犀牛角，期間還前後左右拉開距離，像是在挑釁母犀牛般；至於母犀牛則不斷搖頭晃腦、擺動雙耳，一臉興奮地與眼前的嬌小對手應戰。

    園方在影片配文說幽默寫下：「今天早上可能有人忘了照鏡子」、「這是自然的呼喚，在牠小小的身體裡，藏著一個戰士」，同時也解釋這個對決畫面看似十分驚險，實際上並不危險。園方說明，公山羌是具有高度領域性的物種，進入發情期時，雄性體內荷爾蒙飆升，會試圖透過各種方式宣示主權，因此影片中的行為其實是本能反應。

    這段對決影片爆紅後，園方10日再度分享1段影片，只見公山羌「BALCER TADUŚ」與其他同類，一臉淡定地和母犀牛「Maruśka」吃乾草，雙方看起來非常和諧。園方解釋，牠們在園內共同生活很多年，除了有獨立的休息空間，還會一起在公共「院子」互動，平時的相處模式跟影片中一樣，非常融洽又和平。

    擔任園方偶蹄類動物照護員的奧庫普尼克（Maciej Okupnik）受訪指出，野生的山羌和印度犀牛在自然環境中，本來就會生活在相同棲地，兩者通常能和平共存，不過像影片中的這類互動並不罕見。奧庫普尼克表示，那隻山羌並未將犀牛視為威脅，因為對公山羌而言，保護自己的地盤與爭取伴侶，遠比對手體型更重要；母犀牛則是明顯把那場互動當成「玩耍」，全程都沒有表現出攻擊行為，最後還自動退開結束互動。

