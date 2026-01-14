川普嗆「軟的不行來硬的」！丹麥外長急奔白宮 范斯強勢壓陣談判

為了阻止川普「強奪」格陵蘭，丹麥外交大臣拉斯穆森14日急赴白宮談判。（法新社）

面對美國總統川普揚言要以「強硬手段」奪取格陵蘭，丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）週三（14日）急赴白宮進行高風險談判。據《法新社》報導，氣氛劍拔弩張，不僅川普態度強硬，素以鷹派作風著稱的副總統范斯（JD Vance）也要求加入會議，讓這場盟友間的對話充滿了火藥味。

川普近期因成功突襲委內瑞拉而信心大增，將目光轉向北極。他在上週五毫不避諱地表示，無論丹麥喜不喜歡，他都要拿下格陵蘭，「如果我們不能用簡單的方式（購買），我們就會用硬的方式（do it the hard way）。」

請繼續往下閱讀...

當被問及格陵蘭領導人堅持維持自治時，川普冷回：「那是他們的問題……那是他們的大麻煩。」川普主張美國需要格陵蘭來防堵中俄，且其擴張思維呼應了19世紀美國的「昭昭天命」（Manifest Destiny）。

報導指出，若併吞擁有5.7萬人口的格陵蘭，美國的領土面積將超越中國與加拿大，成為僅次於俄羅斯的世界第二大國。

范斯壓陣談判 曾私自闖島視察

據報導，這場白宮會議由拉斯穆森主動尋求，旨在「澄清誤會」，對口原本是國務卿魯比歐（Marco Rubio），但范斯的加入讓局勢更為緊繃。范斯曾在去年3月未經邀請，「私自造訪」格陵蘭的美軍基地，且曾有當眾訓斥烏克蘭總統澤倫斯基的紀錄。

德國馬歇爾基金會副總裁納斯（Penny Naas）分析，若美方堅持「不惜代價拿下格陵蘭」，這場會議恐怕會「非常簡短」。

丹麥砸4550億軍費 拒絕割地

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在會前記者會重申：「格陵蘭不想被美國擁有或統治。」丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）也強調，丹麥已投資近900億丹麥克朗（約新台幣4550億元）加強北極防禦，駁斥美方指控其保護不力的說法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法