為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普嗆「軟的不行來硬的」！丹麥外長急奔白宮 范斯強勢壓陣談判

    2026/01/14 11:03 編譯陳成良／綜合報導
    為了阻止川普「強奪」格陵蘭，丹麥外交大臣拉斯穆森14日急赴白宮談判。（法新社）

    為了阻止川普「強奪」格陵蘭，丹麥外交大臣拉斯穆森14日急赴白宮談判。（法新社）

    面對美國總統川普揚言要以「強硬手段」奪取格陵蘭，丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）週三（14日）急赴白宮進行高風險談判。據《法新社》報導，氣氛劍拔弩張，不僅川普態度強硬，素以鷹派作風著稱的副總統范斯（JD Vance）也要求加入會議，讓這場盟友間的對話充滿了火藥味。

    川普近期因成功突襲委內瑞拉而信心大增，將目光轉向北極。他在上週五毫不避諱地表示，無論丹麥喜不喜歡，他都要拿下格陵蘭，「如果我們不能用簡單的方式（購買），我們就會用硬的方式（do it the hard way）。」

    當被問及格陵蘭領導人堅持維持自治時，川普冷回：「那是他們的問題……那是他們的大麻煩。」川普主張美國需要格陵蘭來防堵中俄，且其擴張思維呼應了19世紀美國的「昭昭天命」（Manifest Destiny）。

    報導指出，若併吞擁有5.7萬人口的格陵蘭，美國的領土面積將超越中國與加拿大，成為僅次於俄羅斯的世界第二大國。

    范斯壓陣談判 曾私自闖島視察

    據報導，這場白宮會議由拉斯穆森主動尋求，旨在「澄清誤會」，對口原本是國務卿魯比歐（Marco Rubio），但范斯的加入讓局勢更為緊繃。范斯曾在去年3月未經邀請，「私自造訪」格陵蘭的美軍基地，且曾有當眾訓斥烏克蘭總統澤倫斯基的紀錄。

    德國馬歇爾基金會副總裁納斯（Penny Naas）分析，若美方堅持「不惜代價拿下格陵蘭」，這場會議恐怕會「非常簡短」。

    丹麥砸4550億軍費 拒絕割地

    格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在會前記者會重申：「格陵蘭不想被美國擁有或統治。」丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）也強調，丹麥已投資近900億丹麥克朗（約新台幣4550億元）加強北極防禦，駁斥美方指控其保護不力的說法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播