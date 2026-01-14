為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    抵制日本無用？ 中國壽司郎熱潮不減 民眾抱怨只能向黃牛買號碼牌

    2026/01/14 10:45 即時新聞／綜合報導
    日本連鎖壽司「壽司郎」，在中國的熱潮不減，民眾抱怨假日想吃只能買黃牛。圖為廈門壽司郎等候人潮。（圖擷自微博）

    日本連鎖壽司「壽司郎」，在中國的熱潮不減，民眾抱怨假日想吃只能買黃牛。圖為廈門壽司郎等候人潮。（圖擷自微博）

    日本首相高市早苗對「台灣有事」表態後，引發中國強烈反彈，包括要求民眾避免赴日、禁止日本水產品進口、喊停日本藝人表演，不過，知名迴轉壽司「壽司郎」在中國的熱潮似乎不受影響，有民眾抱怨假日想吃只能向黃牛買號碼牌。

    「壽司郎 黃牛號」目前在中國微博衝上熱搜，發文者指稱他上週六去吃壽司郎時，只能買黃牛號才能如約吃上，而且和黃牛見面時大感震驚，因為對方是打扮超級精緻的美女，拿著50張號碼單在北京西單（北京西單大悅城壽司郎）等他。

    發文者說，美女告訴他號碼單已經賣掉30多張了，剩下這50張很快就會賣完，其他微博用戶見狀紛紛留言討論，有人透露中國大部分地方的壽司郎都這樣，像自己週末去排隊要等2.5個小時，把午餐等成了下午茶；還有人感嘆其實連一般工作日都很難吃到，像他週一中午11點取號已排到253桌，等了2個小時還是沒吃到。

    不少人也開始分享壽司郎黃牛的價格，平常是50人民幣（約新台幣227元），用餐時間則是80至100人民幣（約新台幣363至454元），週末高峰達到130人民幣（約新台幣590元）。

