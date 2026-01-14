為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

自由電子報
自由影音
    國際

    伊朗血腥鎮壓疑蓄意攻擊眼部！眼科醫師揭「爆眼」恐怖策略

    2026/01/14 10:14 編譯謝宜哲／綜合報導
    伊朗抗議活動越演越烈，傳出安全部隊蓄意攻擊示威者眼睛。（美聯社）

    伊朗政府對國內抗議活動進行血腥鎮壓，死傷人數飆升，伊朗首都德黑蘭眼科醫師記錄1家醫院超過400例眼部槍傷病例，不堪重負的醫務人員正努力應對傷亡。

    根據《衛報》報導，伊朗3位醫生表示，醫院人滿為患，急診室擠滿了中槍民眾，槍傷主要集中在抗議者的眼睛和頭部。人權組織指出，當局在2022年「婦女、生命、自由」（Woman,Life,Freedom）抗議活動中也使用了此策略。

    伊朗醫師聲稱，安全部隊故意射擊頭部和眼睛，如同他們在2022年所做的事情。醫師補充，許多患者不得不摘除眼球導致失明。

    伊朗醫師強調，醫務人員在極其艱難的條件下工作，因為網路中斷使他們無法聯繫到其他醫生和急救部門。雪上加霜的是，安全部隊會不時進入醫院逮捕受傷的抗議者。

    1位伊朗醫師說「我的同事們非常痛苦、疲憊和恐懼。他們都崩潰了，淚流滿面。」

    總部位於美國的博魯曼德人權中心（Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights）發言人稱，抗議者的眼睛和骨盆遭到槍擊，至少有1名年輕女性因骨盆中彈而情況危急。

    該發言人表示，證據表明即使伊朗安全部隊使用非致命性武器，也蓄意攻擊重要器官，導致永久性傷殘，以此產生恐嚇作用。

    伊朗政府則指責抗議者才是暴力事件的幕後黑手。該政府指出，抗議者毆打警察、遜尼派武裝組織槍手殺害1名警察局長以及清真寺遭洗劫等事件，都證明示威活動已演變為暴力事件。

