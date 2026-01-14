美軍機偽裝民用機襲擊委內瑞拉船隻？ 五角大廈回應了

知情官員透露，國防部去年9月​​首次襲擊一艘走私毒品船隻時，使用一架塗裝成民用飛機的飛機，造成11人死亡，此舉引發違反軍事規章的偽裝疑慮。（路透）

美國去年開始針對委內瑞拉涉嫌走私毒品的船隻進行一系列打擊，至少造成115人死亡。不過《紐約時報》12日報導指出，有知情官員透露，國防部去年9月​​首次襲擊一艘走私毒品船隻時，使用一架塗裝成民用飛機的飛機，造成11人死亡，此舉引發違反軍事規章的偽裝疑慮。針對此疑慮，美國國防部在一份聲明指出，美軍會依照任務需求，使用各式各樣的標準與非標準航空器。

《紐約時報》報導指出，知情官員指出，美軍將軍用機塗裝成民用機外觀，且飛機所投射的彈藥藏在機身內部，而不是像平常一樣掛在機翼下方。法律專家認為，這種非軍事化的表現意義重大，因為政府辯稱襲擊船隻是合法行為，而非謀殺，但武裝衝突法禁止戰鬥人員假扮平民身份，欺騙敵方放鬆警惕，然後發動攻擊並殺害他們，這會被視為是「背信棄義」的戰爭罪行。

前美國空軍副軍法總監、退役少將萊珀（Steven J. Lepper）表示，如果該飛機以掩飾其軍事性質的方式進行塗裝，並接近到船上人員能夠看見的距離，藉此欺騙對方，使其未能意識到應採取迴避行動或投降以求生存，那麼根據武裝衝突的標準，此舉將構成戰爭罪。萊珀強調，如果在上空飛行的飛機無法被識別為作戰飛機，就不應該參與作戰。

針對此事件，美國特種作戰司令部拒絕評論；美國國防部發言人威爾遜（Kingsley Wilson）則在一份聲明中表示：「美軍會依照任務需求，使用各式各樣的標準與非標準航空器。每架飛機在部署和使用前，都要經過嚴格的採購流程，以確保符合國內法律、部門政策和規章以及適用的國際標準，包括武裝衝突法。」

