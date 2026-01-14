為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高市早苗「打鼓外交」引爆網路話題 官邸釋出影片

    2026/01/14 09:46 駐日特派員林翠儀／東京14日報導
    日本首相官邸官網發布的照片​​顯示，首相高市早苗（右）和韓國總統李在明在日本西部城市奈良會談後一起擊鼓。 （日本首相官邸供圖，美聯社發布）

    日本首相官邸官網發布的照片​​顯示，首相高市早苗（右）和韓國總統李在明在日本西部城市奈良會談後一起擊鼓。 （日本首相官邸供圖，美聯社發布）

    日本首相高市早苗13日為南韓總統李在明準備了一項驚喜安排，兩人即興同台打鼓，馬上引爆網路話題，首相官邸今早在網友敲碗下釋出最新動畫，官邸小編還加了「日韓兩領袖的擊鼓對話」，網友直誇高市首相的「打鼓外交」非常振奮人心。

    高市早苗去年10月底訪韓與李在明會談時，曾分享自己將打鼓作為嗜好之一，當時李在明回應「自己也很想試試看」。日媒報導，日本政府因此在此次行程中，未事先與韓方協調，準備了這場兩位領袖同台的「即興打鼓」，作為驚喜安排。

    很巧的是這次李在明帶來送給高市的見面禮，就是一組韓製鼓組，顯示兩人之間的默契。

    兩國領袖的即興合奏是在13日會談與聯合記者會結束後，於雙方舉行會談的飯店內進行，兩人搭上南韓天團BTS的歌曲Dynamite，還有動畫「Kpop獵魔女團」片中金曲Golden的節奏打鼓。

    學生時代曾和同好共組樂團並擔任鼓手的高市，打鼓姿勢相當帥氣，而且鼓棒技巧熟練，李在明雖然生澀，但也很放得開。在擊鼓之後，他向高市說用腳抓節奏有點困難，高市說李在明5分鐘就學會打鼓真的很厲害。

    李在明也在他的社群平台X上發文說，一開始有點彆扭，但多打幾下，節奏就越和諧。他說打鼓是他長久以來的夢想，所以對高市首相的周到考慮格外感激。讓他有機會透過音樂分享他真誠的情感，度過了一段特別的時光。

    高市早苗對李在明啟動「打鼓外交」，相關圖片13日晚上在X流傳後，還有很多網友懷疑是AI生成照片，敲碗要求看動畫，首相官邸的官網今天一早釋動畫，馬上就吸引200多萬次點閱。而李在明於X釋出的動畫版本較長，目前也有超過30萬筆點閱。

    日本首相官邸X

    李在明官方X

