伊朗播放抗議者認罪影片 人權組織稱背後存在暴力迫害

活動人士稱伊朗針對抗議採取獨特措施，即公開播放近百份抗議者被迫做出的供詞。（美聯社）

伊朗抗議活動越演越烈，對此伊朗採取各種手段，諸如切斷網路與加大鎮壓力度等。活動人士稱，伊朗還採取1種獨特措施，即公開播放近百份抗議者被迫做出的供詞，抗議遭外國介入。

根據《美聯社》報導，伊朗國家媒體播出的認罪影片顯示，抗議者戴著手銬，臉部被打上馬賽克。影片穿插著一些抗議者似乎襲擊安全部隊的畫面，當局聲稱抗議者在襲擊中使用的駭人自製武器。另一些影片透過模糊的監視器畫面突顯抗議者行動，他們似乎在縱火或破壞財物。

伊朗表示，這些供詞證明全國的抗議活動背後存在外國陰謀。活動人士強調，這些供詞是脅迫所得，長期以來一直是《伊朗國家電視台》（該國唯一廣播電視機構）慣用伎倆，且這些影片的出現速度是前所未有。

1個追蹤相關影片的人權組織指出，伊朗國家媒體自12月28日後至少播放了97部抗議者認罪影片，其中許多人對自己的行為表示悔恨。

總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（HRANA）聲稱，根據先前被拘留者的證詞，這些供詞往往是在遭受心理或肉體折磨後所說出的，且可能造成包括死刑的嚴重後果。

HRANA副主任湯普森（Skylar Thompson）說「這些侵犯人權的行為層層疊加，最終導致可怕後果。這是伊朗政權一再重複的慣用伎倆。」

