    首頁 > 國際

    怒控南韓無人機挑釁！金與正：改善兩韓關係是李在明「痴心妄想」

    2026/01/14 08:34 即時新聞／綜合報導
    朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正13日發表談話稱，改善兩韓關係只不過是李在明政府的「痴心妄想」。（法新社資料照）

    朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正13日發表談話稱，改善兩韓關係只不過是李在明政府的「痴心妄想」。（法新社資料照）

    北韓官媒北韓中央通信社（KCNA，朝中社）13日報導，朝鮮勞動黨中央委員會副部長、北韓領導人金正恩胞妹金與正時隔2天再次針對「南韓無人機滲透事件」發表談話稱，改善兩韓關係只不過是李在明政府的「痴心妄想」，要求南韓就相關事件道歉，採取實際措施防止類似事件重演。

    韓聯社報導，金與正在談話中嚴厲批評南韓統一部對其11日談話作出「留有對話與緩和緊張餘地」的評價，稱這種看法「可悲至極」。

    金與正表示，李在明政府設想的「改善兩韓關係」都是不切實際的妄想。「無論南韓執政者赴海外四處活動、託人說項，還是當局擺出一副善意姿態，兩韓關係的現況都絕不會因此發生改變。」

    13日稍早，南韓統一部在回應金與正涉無人機談話時指出，北韓未作進一步表態，意味其正在觀察南韓應對措施，並指出兩韓之間仍存在緩和緊張、對話溝通的空間。據悉，統一部上述判斷是基於2024年10月平壤針對無人機問題發表的相關談話，進行對比後得出的結論。

    金與正13日重申，「南韓無人機侵入北韓領空是侵犯北韓國家主權的嚴重挑釁行為。」強調這是非敵對國家不可做出的行徑。她說，南韓應承認侵犯北韓主權的事實並道歉，採取措施防止類似事件重演。

    金與正也警告，若類似挑釁行為再次發生，南韓將付出「無法承受的代價」，並強調這並非單純的言語威脅或延續唇槍舌戰，而是北韓在主權遭侵犯時必將採取實際行動的明確表態。

