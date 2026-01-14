美公民在伊朗有重大風險 美使館：立刻離境！

美國虛擬駐伊朗大使館13日在官網發出警報，呼籲當地的美國公民「現在就離境」，強調美國公民在伊朗已面臨被逮捕的重大風險。圖為德黑蘭群眾9日在街頭抗議。（美聯社）

伊朗政府針對國內抗議活動進行血腥鎮壓，死傷人數持續飆升。美國虛擬駐伊朗大使館13日在官網發出警報，呼籲當地的美國公民「現在就離境」，強調美國公民在伊朗面臨被逮捕的重大風險，出示美國護照或表明和美國有聯繫，就足以成為被拘留的理由。

大使館指出，由於抗議活動不斷升級，伊朗政府的相關安保措施已加強，除了道路封閉、公共交通中斷，伊朗政府也已經限制行動網路、固定電話和國家網路的使用。航空公司繼續限制或取消往返伊朗的航班，部分航空公司已暫停服務至1月16日。大使館建議，美國公民應做好網路持續中斷的準備，規劃備用通訊方式，如果足夠安全，可考慮從伊朗陸路前往亞美尼亞或土耳其，兩國陸路邊境仍有開放，美國在這兩國都有大使館，可提供外交領事服務。

至於在伊朗的美國公民現在該做些什麼，大使館強調「立即離開伊朗」，並制定一個不需依賴美國政府協助的離境計畫；如果無法離開伊朗，請待在住所內或其他安全建築物內，準備好食物、水、藥品和其他必需品。

大使館建議，美國公民應避免參加示威遊行、保持低調，同時也要密切關注當地媒體的突發新聞，隨時準備調整計畫。同時也提醒，擁有美國與伊朗國籍的雙重國籍人士必須持伊朗護照離境，伊朗政府不承認雙重國籍，並將美伊雙重國籍人士僅視為伊朗公民。美國公民在伊朗面臨被盤問、逮捕及拘留的高度風險，出示美國護照或顯示與美國有任何聯繫，都可能成為伊朗當局拘留個人的理由。

