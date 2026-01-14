川普警告：伊朗若絞死抗議者 美國將採取「極強硬行動」

川普強調，若伊朗當局本週開始「絞死」抗議者，他將會採取「非常強硬的行動」。（法新社）

伊朗政府針對國內抗議活動進行血腥鎮壓，死傷人數持續飆升，但由於伊朗政府下令斷網，伊朗內部真實狀況難以對外傳遞。美國總統川普接受美國《哥倫比亞廣播公司》專訪時強調，若伊朗當局本週開始「絞死」抗議者，他將會採取「非常強硬的行動」。

川普在13日播出的專訪中提到，他知道在伊朗近兩週的示威活動中已經有很多人死亡，川普指出，美國將會向伊朗公民提供大量援助，援助形式多元，經濟援助也包含在內，他還提到美軍去年對於伊朗3處核設施的空襲行動，不過並沒有提供更多細節。

當被問到在伊朗的最終目標為何，川普說：「最終目標就是勝利，我喜歡勝利。」而被問到「勝利」代表什麼時，川普則是列舉自己在兩次任期中的一系列軍事活動，川普也提到：「我們不希望看到伊朗正在發生的事情一再重演。你知道，如果他們只是要抗議，那是一回事；但當伊朗政府開始殺害成千上萬的人，現在又跟我說到絞刑，我們就看看那對他們來說會有什麼下場吧，不會有好結果的。」

