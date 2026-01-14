為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普警告：伊朗若絞死抗議者 美國將採取「極強硬行動」

    2026/01/14 06:45 即時新聞／綜合報導
    川普強調，若伊朗當局本週開始「絞死」抗議者，他將會採取「非常強硬的行動」。（法新社）

    川普強調，若伊朗當局本週開始「絞死」抗議者，他將會採取「非常強硬的行動」。（法新社）

    伊朗政府針對國內抗議活動進行血腥鎮壓，死傷人數持續飆升，但由於伊朗政府下令斷網，伊朗內部真實狀況難以對外傳遞。美國總統川普接受美國《哥倫比亞廣播公司》專訪時強調，若伊朗當局本週開始「絞死」抗議者，他將會採取「非常強硬的行動」。

    川普在13日播出的專訪中提到，他知道在伊朗近兩週的示威活動中已經有很多人死亡，川普指出，美國將會向伊朗公民提供大量援助，援助形式多元，經濟援助也包含在內，他還提到美軍去年對於伊朗3處核設施的空襲行動，不過並沒有提供更多細節。

    當被問到在伊朗的最終目標為何，川普說：「最終目標就是勝利，我喜歡勝利。」而被問到「勝利」代表什麼時，川普則是列舉自己在兩次任期中的一系列軍事活動，川普也提到：「我們不希望看到伊朗正在發生的事情一再重演。你知道，如果他們只是要抗議，那是一回事；但當伊朗政府開始殺害成千上萬的人，現在又跟我說到絞刑，我們就看看那對他們來說會有什麼下場吧，不會有好結果的。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播